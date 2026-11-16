Došao zbog košarke, završio u pritvoru! Amerikanac uhapšen sa 34 kilograma marihuane
Američki košarkaš Da'Monte Kir Grin (28) uhapšen je na aerodromu u Lagosu, u Nigeriji, nakon što je u njegovom prtljagu otkrivena velika količina narkotika.
Prema saopštenju nigerijske Nacionalne agencije za borbu protiv droge (NDLEA), Grin je priveden u sredu, po dolasku iz Tajlanda, sa presedanjem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Pažnju službenika privuklo je njegovo neobično ponašanje. Naime, košarkaš je ostavio dva kofera na aerodromu i pokušao da napusti terminal noseći samo ručni prtljag.
Nakon što su pregledali napuštene kofere, na kojima su se nalazile oznake sa njegovim imenom, carinici su otkrili 32 paketa kanabisa, poznatog pod nazivom „Loud“. Ukupna težina zaplenjene supstance iznosila je 33,95 kilograma, odnosno približno 75 funti.
U prtljagu je pronađen i uređaj za praćenje, dok je, prema navodima nadležnih, forenzička analiza Grinovog mobilnog telefona ukazala na njegovu upućenost u čitavu operaciju i moguću umešanost u krijumčarenje.
Tokom prvog razgovora sa istražiteljima, Grin je rekao da se profesionalno bavio košarkom na Tajlandu, kao i da je u Nigeriju doputovao kako bi uspostavio kontakte i otvorio nove mogućnosti za nastavak karijere. Za sada se nije javno oglašavao povodom optužbi.
Grin je tokom dosadašnje karijere nastupao na juniorskom koledž nivou i u poluprofesionalnim ligama u Sjedinjenim Američkim Državama, a učestvovao je i na FIBA 3x3 turnirima. Njegov poslednji zabeleženi nastup bio je krajem septembra na turniru „Phuket Elite Cup“ na Tajlandu.
Hapšenje američkog košarkaša deo je šire akcije nigerijskih vlasti usmerene na suzbijanje krijumčarenja narkotika preko najprometnijih transportnih čvorišta u zemlji.
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