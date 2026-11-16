„ZOVITE POLICIJU, OVO JE PLJAČKA!“ Pereira pobesneo zbog odluke sudija

Aleks Pereira žestoko je reagovao na sudijsku odluku posle borbe Sirila Gana i Džoša Hokita na UFC 334, smatrajući da je američki borac nepravedno ostao bez pobede.

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Brazilska MMA zvezda nije krila nezadovoljstvo ishodom meča, a njegova reakcija brzo je privukla pažnju ljubitelja borilačkih sportova.

Pereira je odluku sudija nazvao pljačkom i poručio da bi trebalo pozvati policiju, jasno stavljajući do znanja koliko je nezadovoljan rezultatom.

Gan je proglašen pobednikom, ali Pereira smatra da je Hokit uradio dovoljno da zasluži trijumf. Njegova reakcija dodatno je rasplamsala raspravu o sudijskim kriterijumima u MMA, posebno kada je reč o vrednovanju udaraca, kontrole i aktivnosti tokom borbe.

Pereira, jedna od najvećih zvezda UFC-a, svojim komentarom pridružio se onima koji osporavaju ishod ovog meča.

Njegova poruka o pljački postala je jedna od najupečatljivijih reakcija na kontroverznu sudijsku odluku.