Španac zagrmeo posle pobede: "Nisu nas poštovali!"
Trener Zvezde dobio tehničku grešku protiv slovačkog tima.
Košarkaši Crvene zvezde su pobedili Slovan iz Bratislave i nastavili sjajan rezultatski niz.
Posle blistavih partija u Evroligi, gde zauzima drugo mesto na tabeli, usledio je novi uspeh na regionalnoj sceni i povratak na čelo tabele ABA lige.
Trener tima s Malog Kalemegdana, Ibon Navaro, govorio je na konferenciji za medije o mnogim temama, a jedno od njih je bilo i suđenje.
Treba reći da je španski stručnjak u protiv Slovana dobio tehničku grešku, na nešto malo manje od dva minuta pre kraja utakmice.
- Ne želim da pričam o sudijama, ali smatram da nas nisu poštovali, jer smo šutnuli šest slobodnih bacanja. A 50 odsto naših šuteva je došlo iz šuta za dva poena. Šutnuli smo samo šest bacanja, smatram da to nije normalno, moram da pogledam video - rekao je Navaro.
Zvezda će u narednom kolu ABA lige dočekati Cedevita Olimpiju.
U međuvremenu, crveno-bele u četvrtak, 11. novembra čeka gostovanje madridskom Realu, u okviru 11. kola Evrolige.
Podsetimo, u prethodnoj desetoj rundi, crveno-beli su šokirali evropskog prvaka Olimpijakos i slavili usred Atine sa 62:57, čime su se na tabeli probili odmah iza lidera Panatinaikosa.
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