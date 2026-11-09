Zvezda bez kvarteta najboljih dobila istorijski meč! Slovan izdržao tri četvrtine, nek' se spremi Real!

Gosti iz Bratislave poklekli u drugom poluvremenu.

Foto: KK Crvena zvezda/ABA liga/Đ.Kostić

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Slovan iz Bratislave rezultatom 91:80 (29:27, 22:18, 21:14, 19:20) u poslednjem meču 7.kola ABA lige grupe A.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džered Batler sa 18 poena, kapiten Ognjen Dobrić je dodao 13, a Kramer 12 koševa. U poraženoj ekipi istakli su se Bjukenon sa 18 poena, dok je Zoran Nikolić ubacio pet manje.

Zvezda se ovim trijumfom izjednačila sa Podgoričanima, obe ekipe imaju 5-1 i na vrhu su A grupe ABA lige. Slovan sa bilansom 3-3 zauzima petu poziciju.

Sigurna pobeda crveno-belih u okviru sedmog kola regionalne lige 🔴⚪️ #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/PMJjyfJd7I — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 9, 2026

Trener domaćih Ibon Navaro u istorijskom meču protiv predstavnika Slovačke odmorio kvartet ponajboljih igrača (Džordan Nvora, Čima Moneke, Kristijan Koloko, Tajson Karter), pa su se crveno-beli mučili tokom prvog poluvremena sa debitantom u regionalnom takmičenju.

Neizvesnost je vladala u obe uvodne četvrtine, prvu su gosti izgubili samo sa dva poena, dok je tim sa Malog Kalemegdana u narednoj na veliku pauzu otišao vođstvom 51:45. Za to je bio „kriv“ i Trej Bjukenon, koji je samo do poluvremena ubacio 14 poena u koš evroligaša. Međutim, u nastavku utakmice samo četiri puta je bio precizan, pa je domaćin markiranjem ponajboljeg igrača Slovana, napravila ogroman potez ka trijumfu.

Zvezda je meč prelomila u trećem kvartalu, serijom 8:0. Iako su gosti zapretili početkom ovog perioda i prišli na 53:52, Beograđani su nanizali osam poena, a odmah potom i prvi put otišli na dvocifrenu prednost (67:57).

Đurišić lepo ide do kraja! 45:41 🏀 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/N622gQR1SA — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 9, 2026

Tako su crveno-beli u poslednjih deset minuta ušli ubedljivim vođstvom (72:60), pa je završni kvartal predstavljao rutinsko odrađivanje posla.

Ujedno, ovo je bio najbolji uvod za daleko važniji meč Zvezde, koju u 11. kolu Evrolige čeka gostovanje Real Madridu, u četvrtak (12. novembra). Podsetimo, izabranici Ibona Navara su u sjajnoj seriji i zauzimaju drugo mesto na tabeli najelitnijeg evropskog ranga.

Druga četvrtina počinje pogotkom Vajler-Beba za tri poena! 32:28 🏀 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/bO9UNNlfey — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 9, 2026

CRVENA ZVEZDA - SLOVAN 91:80 (29:27, 22:18, 21:14, 19:20)

Dvorana: „Aleksandar Nikolić“. Sudije: Bajgorić, Knežević, Venta.

Crvena zvezda: Motli 7, Džons 4, Vajler Beb 6, Batler 18, Davidovac 2, Dobrić 13, Izundu 6, Đurišić 5, Boldvin 8, Medarević 7, Odželej 3, Kremer 12.

Slovan Bratislava: Bjukenon 18, Buje 4, Ford 7, Kovač 6, Ejbram 9, Bluje 6, Rožanek, Bačvić 5, Nikolić 15, Pavelka, Skins 2, Drežnjak 8.

ABA LIGA, 7. KOLO

Četvrtak

Spartak - Zadar 67:51



Subota

Krka - Igokea - 73:67

/Mahkovic 26 - Kovačević 13/

Borac - Cedevita Olimpija 71:85

/Novak 14 - Škara, Hart, Kovan 16/

FMP - Budućnost 73:76

/Rebrača 28 - Molinar 19/

Ilirija - Beč 60:74



Nedelja

Kluž - Bosna 91:93

/Plavšić 15 - Peri 19/

Partizan - Studentski centar Derbi 92:80

/Frenks 16 - Dejvis 17/

Ponedeljak

Crvena zvezda - Slovan Bratislava 91:80



Široki - Cibona (u toku)

Mega - Dubai 20.00

Standings provided by Sofascore