Bivši igrač Partizana blistao, ali Hifi je odveo Pariz do pobede u Istanbulu (VIDEO)

Odlična utakmica u okviru 10. kola Evrolige.

FOTO: Esra Bilgin / AFP / Profimedia

Američki košarkaš Kameron Pejn (32) odigrao je najbolji meč ove sezone, zablistao je protiv Pariza, ali je njegov Efes ipak poražen na svom terenu sa 95:90. Bivši plejmejker Partizana još jednom je pokazao da i te kako može da bude značajan faktor u najjačem evropskom takmičenju, ali ni učinak od 33 poena, sedam asistencija i dva skoka nije pomogao turskom klubu stigne do pete pobede, pa je trenutno na učinku 4-6.

Momak iz Memfisa je minule sezone nosio crno-beli dres i sjajno se pokazao, što mu je omogućilo povratak u NBA ligu. Posle kratke epizode u Filadelfiji, odlučio je da prihvati poziv iz Istanbula, gde je predviđen da zameni Majka Džejmsa, kog neće dugo biti na terenu zbog kidanja Ahilove tetive. Večeras je pokazao da ima kapacitet to, s obzirom da je fantastično šutirao iz igre - 5/10 za dva i 7/13. za tri poena.

Dobru podršku su mu pružali i saigrači, Kolin Malkolm sa 20 koševa i šest skokova, nekadašnji centar Partizana Bruno Fernando sa 14 i deset uhvaćenih lopti, ali i Dario Šarić sa 10 poena, sedam skokova i pet asistencija. Međutim, s druge strane je bio nezaustavljivi Nadir Hifi (24).

Ponovo je omaleni bek bio fenomenalan, a uz 28 poena, u statistici je imao šest skokova i devet asistencija. Pored njega, dvocifreni su bili još Tajson Etjen, Ti-Džej Voren i Džered Roden, pa je francuski tim sada na skoru 4-6.

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