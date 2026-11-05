UŽIVO, ZVEZDA - INTER ESKALDES: Crveno-beli traže prvu pobedu u Ligi konferencija
Fudbaleri Crvene zvezde na stadionu „Rajko Mitić“ dočekuju Inter Eskaldes iz Andore u utakmici trećeg kola Lige konferencija.
ZVEZDA - INTER (početak od od 18.45)
Crvena zvezda - Inter Eskaldes
Sudija: Henrik Nalbandijan (Jermenija)
Stadion: Rajko Mitić
Zvezda:
Inter:
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Crveno-beli će pokušati da stignu do prve pobede u ovosezonskom izdanju takmičenja, pošto posle dva odigrana kola imaju samo jedan osvojen bod.
Šampion Srbije je evropsku kampanju započeo porazom od švajcarskog Lugana (2:3), dok je u drugom kolu remizirao sa Kopenhagenom (2:2). Zbog toga je trijumf pred domaćom publikom od velikog značaja za nastavak takmičenja.
Ekipa Alberta Rijere, sa druge strane, može da se pohvali odličnim učinkom na domaćem terenu, gde je u svim takmičenjima ove sezone ostvarila devet pobeda, uz po jedan remi i poraz.
Crvena zvezda je prethodnih devet sezona redovno učestvovala u grupnim fazama Lige šampiona i Lige Evrope, pa se od nje očekivao bolji početak u trećem po rangu evropskom takmičenju. Ipak, crveno-beli imaju razloga za optimizam pred svojim navijačima: na poslednjih devet evropskih utakmica na stadionu „Rajko Mitić“, uključujući i kvalifikacije, zabeležili su četiri pobede i tri remija, uz samo dva poraza.
Posebno ohrabruje napadačka forma ekipe. Na poslednjih pet utakmica u domaćim takmičenjima Zvezda je postigla čak 17 golova i upisala četiri pobede i jedan remi. U poslednjem prvenstvenom susretu savladala je Mačvu u Šapcu rezultatom 4:2, dok je prethodno u Kupu Srbije bila ubedljiva protiv Jedinstva (5:1) i Mladosti iz Lučana (5:1), a između ta dva duela pobedila je OFK Beograd sa 1:0.
Statistika ukazuje na to da bi i večerašnji susret mogao da bude efikasan: na osam od poslednjih devet takmičarskih utakmica Crvene zvezde postignuta su najmanje tri gola.
Jedan od igrača na koje će biti usmerena posebna pažnja jeste napadač Bamba Dijeng. On je u dosadašnjem toku Lige konferencija uputio deset udaraca ka golu protivnika, najviše od svih fudbalera koji još nisu uspeli da se upišu u strelce.
Crvena zvezda tako ima priliku da pred svojim navijačima konačno upiše prvi trijumf u takmičenju i napravi važan korak ka boljem plasmanu.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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