Zvezda izjednačila! Pogledajte kako je Lučić vratio nadu crveno-belima u preokret! (VIDEO)

Sada je pobeda izvesnija.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Fudbaleri Crvene zvezde igraju meč 3. kola Lige konferencije protiv Inter Eskaldesa, koji obiluje uzbuđenjima.

Posle dva crvena kartona, po jedan na obe strane, usledilo je vođstvo gostiju iz Andore, koje im je doneo Španac Areljano u 62. minutu - 0:1.

Ono je međutim bilo kratkog daha, pošto je samo 18 minuta kasnije Vladimir Lučić preciznim udarcem iskosa u šesnaestercu pogodio za 1:1.

Tek što je ušao u igru umesto Bambe Dijanga u 79. samo 120 sekundi kasnije, Lučić je pronašao put do cilja.

Nastavila je Zvezda sa naletima, pa su Gaštarov (81.) i Osman Bukari (85.) pogađali stative, dok je udarac Lučića na isti način samo s druge strane, kao kod prvog gola veziste crveno-belih, odbranio golman Inter Eskaldesa.

Ipak, posle izjednačujućeg pogotka, mora se priznati, da su izabranici Alberta Rijere stvorili daleko više šansi i mogli da dođu do potpunog preokreta.

I stigli su, golom Nakajame u drugom minutu sudijske nadoknade vremena, šutem iz daljine, ali je on pripisan kao autogol Dijazu za 2:1.

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