Micić promašio produžetak, Lučić fenomenalan, Gudurić ne liči na sebe (VIDEO)

Uzbudljivo je bilo večeras u Evroligi.

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Kada na terenu nema Dvejna Vošingtona, tada i Bajern pobeđuje. Uspeo je klub iz Minhena da se podigne posle teškog perioda, prekinuli su crnu seriju i konačno ostvarili pobedu u elitnom takmičenju. U 10. kolu savladan je Asvel sa (99:95) i to u gostima, a odličnu partiju pružio je srpski reprezentativac Vladimir Lučić.

Nekadašnji kapiten Partizana na terenu je proveo 25 minuta i za to vreme dao 18 poena, uz čak osam asistencija, a dobru podršku imao je u Džesapu, Jokubaitisu i Timanu, koji su takođe bili dvocifreni. Tako je nemački velikan došao do tek trećeg trijumfa, uz sedam poraza, dok su Francuzi sada na učinku 4-6.

S druge strane, bivši bek crno-belih nije bio u sastavu ovaj meč, a razlog zbog kog ga trener Anton Gavel nije uvrstio u protokol nije poznat. Ispostavilo se da su Bavarci ostvarili dva trijumfa iz tri utakmice kada na parketu nije bio Vošington, kog grčki mediji ovih dana povezuju sa Olimpijakosom, kao moguću zamenu za povređenog Žana Montera.

Imao je Hapoel ulogu blagog favorita protiv Barselone, ali uspeo je španski klub na krilima Brizuele (22 poena) i Robinsona (20 poena, šest asistencija) da dođe do jako važnog trijumfa, pa je sada na skoru 7-3.

Izraelce su predvodili srpski plejmejker Vasilije Micić (24 poena, sedam asistencija) i odlični bek Elajdža Brajant (25 poena), ali nisu uspeli da odvedu svoj tim makar do produžetka. Imali su Katalonci "plus devet" na minut i 33 sekunde pre kraja. Usledile su trojke Ledeja i Micića, kao i penali Brajanta, potom je uzvratio Brizuela, da bi naš reprezentativac u poslednjoj sekundi promašio trojku za produžetak u Sofiji.

Kao što se očekivalo, nije bilo neizvesnosti u Istanbulu. Košarkaši Fenerbahčea su rutinski savladali Baskoniju (84:65), koja je sa učinkom 1-9 zakucana za poslednje mesto na tabeli. Timu iz Vitorije nije pomogla ni promena trenera, dok je turski tim predvodio Horton-Taker sa 19 koševa, pet skokova i četiri asistencije.

Na kraju, sa očajnim partijama i rezultatima nastavio je i Armani našeg Marka Gudurića. Ne liči ove sezone srpski as na sebe, potpuno se utopio u sivilo italijanske ekipe, koja je na skoru 1-9. Postigao je samo devet poena u porazu od Valensije na domaćem terenu (84:73), a pritom nestvarno zvuči podatak da je za tri poena šutirao 0/5.

Popularni "slepi miševi" su i bez povređenog Nikole Mirotića ostvarili čak sedmu pobedu, uz čak četvoricu igrača sa dvocifrenim učinkom. Odlični su bili Tejlor, Šorts, Bruks i Sako, dok je nekadašnji krilni centar Partizana Dilan Osetkovski dao šest poena, uz četiri uhvaćene lopte.

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