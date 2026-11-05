Zvezda primila gol od amatera iz Andore! Evo kako je Rijera reagovao! (VIDEO)
Trener srpskog šampiona nije mogao da veruje.
Crvena zvezda je na pragu da doživi jednu od najvećih bruka u bogatoj klupskoj istoriji.
Šampion Srbije gubi od Inter Eskaldesa iz Andore sa 0:1, posle nesmotrene reakcije u odbrani Beograđana.
To je iskoristio Borha Areljano i preciznim udarcem Španac je doneo veliku radost gostujućim igračima.
Nije mogao da veruje Albert Rijera kakvu su početničku grešku napravili njegovi izabranici.
Trener crveno-belih samo je spustio glavu pored aut linije, našavši se u čudu šta su sebi dozvolili njegovi puleni.
Pogledajte reakciju Rijere nakon primljenog pogotka:
Inače, obe ekipe igraju sa desetoricom na terenu, pošto je u prvom poluvremenu zbog poništenog gola Aleksandar Katai isključen, dok je Berlanga u 51. minutu zaradio drugu javnu opomenu i morao u svlačionicu.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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