Fudbal

Zvezda primila gol od amatera iz Andore! Evo kako je Rijera reagovao! (VIDEO)

С.С.

05. 11. 2026. u 20:26

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Trener srpskog šampiona nije mogao da veruje.

Звезда примила гол од аматера из Андоре! Ево како је Ријера реаговао! (ВИДЕО)

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crvena zvezda je na pragu da doživi jednu od najvećih bruka u bogatoj klupskoj istoriji.

Šampion Srbije gubi od Inter Eskaldesa iz Andore sa 0:1, posle nesmotrene reakcije u odbrani Beograđana.

To je iskoristio Borha Areljano i preciznim udarcem Španac je doneo veliku radost gostujućim igračima.

Nije mogao da veruje Albert Rijera kakvu su početničku grešku napravili njegovi izabranici.

Trener crveno-belih samo je spustio glavu pored aut linije, našavši se u čudu šta su sebi dozvolili njegovi puleni.

Pogledajte reakciju Rijere nakon primljenog pogotka:

Inače, obe ekipe igraju sa desetoricom na terenu, pošto je u prvom poluvremenu zbog poništenog gola Aleksandar Katai isključen, dok je Berlanga u 51. minutu zaradio drugu javnu opomenu i morao u svlačionicu.

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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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