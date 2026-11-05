Zvezda primila gol od amatera iz Andore! Evo kako je Rijera reagovao! (VIDEO)

Trener srpskog šampiona nije mogao da veruje.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crvena zvezda je na pragu da doživi jednu od najvećih bruka u bogatoj klupskoj istoriji.

Šampion Srbije gubi od Inter Eskaldesa iz Andore sa 0:1, posle nesmotrene reakcije u odbrani Beograđana.

To je iskoristio Borha Areljano i preciznim udarcem Španac je doneo veliku radost gostujućim igračima.

Nije mogao da veruje Albert Rijera kakvu su početničku grešku napravili njegovi izabranici.

Trener crveno-belih samo je spustio glavu pored aut linije, našavši se u čudu šta su sebi dozvolili njegovi puleni.

Pogledajte reakciju Rijere nakon primljenog pogotka:

Inače, obe ekipe igraju sa desetoricom na terenu, pošto je u prvom poluvremenu zbog poništenog gola Aleksandar Katai isključen, dok je Berlanga u 51. minutu zaradio drugu javnu opomenu i morao u svlačionicu.

БОНУС ВИДЕО: ТАЈНА НАЈВЕЋЕГ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА НА СВЕТУ: Ово је листа ТОП 10 „храмова фудбала“

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.