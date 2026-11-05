Loša poseta na "Marakani" - Zvezdaše ne zanima Liga konferencije (VIDEO)

Nikad manji broj ljudi na tribinama najvećeg srpskog stadiona.

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Niko nije očekivao pune tribine večeras na "Marakani", s obzirom da ni protivnik Crvene zvezde nije atraktivan, jer dolazi iz Andore, ali malo ko je verovao da će poseta biti baš ovako loša. Očigledno je da pristalice aktuelnog srpskog prvaka nisu previše zainteresovane za grupnu fazu Ligu konferencije, što su uostalom pokazale i u prethodnoj rundi.

Naime, protiv danskog Kopengahena (2:2) je na tribinama, prema zvaničnim podacima, bilo tačno 16.234 ljudi. Kiša i hladno vreme su verovatno tada dodatno uticali na tu brojku, ali večeras je definitivno oboren negativan rekord u Ljutice Bogdana.

Duel crveno-belih protiv Inter Eskaldesa došlo je da uživo isprati tek oko 8.000 navijača, prema slobodnoj proceni. Dakle, nikad manje publike kada je reč o nekoj evropskoj utakmici Zvezde tokom jesenjeg dela sezone.

Pritom, zbog kazne Evropske fudbalske unije (UEFA), jedan deo severne tribine je zatvoren, odnosno 1.600 mesta, ali čak ni to ne menja činjenicu da je interesovanje za utakmice trećeg po jačini takmičenja na jako niskim granama. Na to je svakako uticalo i to što su Beograđani razočarali tokom leta, jer su eliminisani u kvalifikacijama za Ligu šampiona (Hapoel Ber Ševa), ali i za Ligu Evrope (od Viktorije Plzenj).

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