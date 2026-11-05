Košarka

Luka Dončić razneo Sakramento, Bogdanović odigrao najlošiji meč u NBA karijeri

М.П.

05. 11. 2026. u 08:02

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Košarkaši Majamija pobedili su posle produžetka Los Anđeles Kliperse 117:116 trojkom Kleja Tompsona u poslednim trenucima utakmice.

Лука Дончић разнео Сакраменто, Богдановић одиграо најлошији меч у НБА каријери

FOTO: Tanjug/AP/Stephen Spillman

Tompson je meč završio sa 30 poena i pet skokova, a Bem Adebajo sa 35 poena, 10 skokova i četiri asistencije.

Janis Adetokunbo pobedi je doprineo sa 27 poena, 14 skokova i šest asistencija, a Devion Mičel sa 11 poena i 10 asistencija. Srpski reprezentativac Nikola Jović nije igrao.

U ekipi iz Los Anđelesa istakli su se Darijus Garlad sa 26 poena i sedam asistencija, Rui Hatimura sa 21 poenom, devet skokova i sedam asistencija i Bruk Lopes sa 20 poena i osam skokova.

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa pobedili su Sakramento 116:103 i ostvarili treću uzastopnu pobedu. Lejkerse je predvodio Luka Dončić sa 40 poena, devet skokova i sedam asistencija, Ostin Rivs postigao je 21 poen, a Voker Kesler 15 poena uz osam skokova.

U ekipi Sakramenta najefikasniji su bili Darijus Ejkaf sa 22 poena uz 12 skokova, Zek Lavin sa 21 poenom i Domantas Sabonis sa 16 poena uz 17 skokova.

Košarkaši Oklahome pobedili su Klivlend 124:116 i ostvarili drugi trijumf protiv Kavalirsa u poslednja tri dana. Ekipu je do pobede predvodio Šej Gildžes-Aleksander sa 42 poena, osam asistencija i četiri skoka. Edžej Mičel dodao je 23 poena i sedam skokova, a Benet Stirc 16 poena.

Utakmicu je propustio srpski igrač Nikola Topić, koji će na kraju sezone napustiti ekipu.

U ekipi Klivlenda Donovan Mičel postigao je 27 poena uz šest asistencija, Džejms Harden imao je 19 poena, devet skokova i šest asistencija, a Evan Mobli 16 poena i 10 skokova.

Košarkaši Minesote pobedli su Hjuston 117:107 i naneli mu drugi poraz u sezoni. Timbervulvse su predvodili Ajo Dosunmu sa 21 poenom i šest asistencija i Lamelo Bol sa 20 poena i šest asistencija.

Džonatan Kaminga pobedi je doprineo sa 16 poena, osam skokova i pet asistencija, a Džejden Mekdenijels sa 14 poena, osam skokova i četiri asistencije.

U ekipi Hjustona Kevin Durent bio je najefikasniji sa 21 poenom, Fred Vanvlit postigao je 18, a Alperen Šengun ostvario je tripl-dabl učinak od 17 poena, 12 skokova i 10 asistencija. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović igrao je nepuna pet minuta bez učinka, što je najgori njuegov meč u karijeri.

Aktuleni šampion Njujork pobedio je Čikago 135:105 predvođen Džejlenom Bransonom koji je postigao 33 poena, a Boston je 109:102 pobedio Milvoki za koji nije igrao srpski košarkaš Bogoljub Marković.

Košarkaši Atlante pobedili su Vašington 120:105, a u timu Vizardsa nije bilo srpskog centra Tristana Vukčevića, Nju Orleans je pobedio Jutu posle produžetka 120:113, a Bruklin je pobedio Šarlot 114:104 i zabeležio drugi trijumf u sezoni.

Košarkaši Filadelfije su uz 30 poena Džejlena Brauna pobedili Detroit 112:106 i ostvarili osmu pobedu u ligi, a Indijana je pobedila Memfis 107:103.

Portland je posle šeste pobede u ligi protiv Finiksa 132:119 ostao prva ekipa u Zapadnoj konferenciji, dok je San Antonio pobedio Dalas 112:111 i ostvario šestu uzastopnu pobedu u međusobnim duelima.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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