Fudbal

Pala odluka! Srbija protiv Albanije u Ligi nacija

М.П.

05. 11. 2026. u 12:38

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Srbija je žrebana iz prvog, najjačeg šešira Lige B.

Пала одлука! Србија против Албаније у Лиги нација

Hollandse Hoogte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbalerke Srbije igraće u Grupi B1 Lige nacija protiv Belgije, Rumunije i Albanije, određeno je danas žrebom u sedištu Evropske fudbalske unije (UEFA) u Nionu.

Srbija je žrebana iz prvog, najjačeg šešira Lige B. 

Utakmice Lige nacija igraće se od februara do juna sledeće godine. Raspored će biti naknadno objavljen. 

Četiri pobednika grupa iz B Lige nacija plasiraće se direktno u Ligu A. 

Četiri drugoplasirane ekipe igraće u dve utakmice baraža protiv trećeplasiranih ekipa iz Lige A za prelazak u viši rang ili ostanak u Ligi B. 

Dve najbolje trećeplasirane ekipe igraju u dve utakmice baraž protiv dve najbolje rangirane drugoplasirane ekipe iz Lige C. 

Dva najgore trećeplasirane i sve četiri četvrtoplasirane će direktno u Ligu C.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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