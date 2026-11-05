Pala odluka! Srbija protiv Albanije u Ligi nacija
Srbija je žrebana iz prvog, najjačeg šešira Lige B.
Fudbalerke Srbije igraće u Grupi B1 Lige nacija protiv Belgije, Rumunije i Albanije, određeno je danas žrebom u sedištu Evropske fudbalske unije (UEFA) u Nionu.
Srbija je žrebana iz prvog, najjačeg šešira Lige B.
Utakmice Lige nacija igraće se od februara do juna sledeće godine. Raspored će biti naknadno objavljen.
Četiri pobednika grupa iz B Lige nacija plasiraće se direktno u Ligu A.
Četiri drugoplasirane ekipe igraće u dve utakmice baraža protiv trećeplasiranih ekipa iz Lige A za prelazak u viši rang ili ostanak u Ligi B.
Dve najbolje trećeplasirane ekipe igraju u dve utakmice baraž protiv dve najbolje rangirane drugoplasirane ekipe iz Lige C.
Dva najgore trećeplasirane i sve četiri četvrtoplasirane će direktno u Ligu C.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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