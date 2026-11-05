Trese se Kolorado! Evo šta je Nikola Jokić sada poručio navijačima nakon što je pre nekoliko dana žestoko zagrmeo na njih

Denver Nagetsi su ostvarili četvrtu pobedu u sezoni pošto su na svom terenu savladali Toronto Reptorse rezultatom 127:109, predvođeni Nikolom Jokićem koji je zabeležio svoj 201. tripl-dabl u karijeri, a treći u ovoj sezoni.

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Jokiću sada nedostaje još samo devet ovakvih partija kako bi stigao svog nekadašnjeg saigrača Rasela Vestbruka. Nakon što je meč završio sa 32 poena, 10 skokova i 11 asistencija, Somborac je uzeo mikrofon i poslao emotivnu poruku navijačima u "Bol Areni":

- Hvala. Hvala vam što ste ostali. Bilo je zadovoljstvo igrati pred vama. Volim vas - poručio je Jokić.

Nikola Jokic to Nuggets fans at Ball Arena after today's win "I love you guys." "Thank you guys for staying. It was a pleasure playing in front of you." https://t.co/hIsnWoxwFj — Harrison Wind (@HarrisonWind) November 5, 2026

Ove reči odzvanjaju potpuno drugačije u odnosu na situaciju od pre samo desetak dana, kada je nakon meča protiv Pelikansa oštro kritikovao domaću publiku. Tada su Nagetsi, uprkos zaostatku od 23 poena, uspeli da pobede u produžetku (141:135), a Jokić je zabeležio 35 poena, 15 skokova i 10 asistencija. Ipak, revoltiran zvižducima sa tribina dok je tim gubio, tada je poručio:

- Da, baš mi je drago što ste to pomenuli, jer su nam navijači zviždali već na prvoj utakmici kod kuće. Mislim da oni koji nam zvižde više ne moraju ni da dolaze na utakmice... Što se mene tiče, takvi navijači više nisu dobrodošli.

Ipak, situacija se u međuvremenu potpuno promenila. Nakon trijumfa nad Torontom, Srbin je analizirao ključne faktore pobede, izdvojivši defanzivni skok kao presudan jer su sprečili rivala, koji je lider lige u ofanzivnom skoku, da dolazi do drugih šansi.

- Verovali smo jedni drugima. Ako imate otvoren put, idi jako, idi agresivno i mislim da će to srušiti odbranu. Ako neko iskoči, onda dodajte, ako ne završite. Agresivno razmišljanje“, objasnio je Jokić taktički pristup ekipe.

Na pitanje o sopstvenoj maestralnoj napadačkoj partiji, skromno je dodao da nikada ne planira unapred šta će uraditi na terenu, već da se sve desilo samo od sebe.

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