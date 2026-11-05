URUŠILI SE TEMELJI NA GRADILIŠTU: Nesreća u Istanbulu, radnici zarobljeni ispod ruševina (VIDEO)

JEDNA osoba je spasena, a jedna je još zarobljena ispod ruševina na gradilištu u Istanbulu.

Foto: Unsplah/YANGHONG YU

Kako je objavio Sabah, nesreća se dogodila oko podneva po loklalnom vremenu u istanbulskom naselju Bahčelijevleru, a do urušavanja je došlo tokom iskopavanja temelja na gradilištu.

Policijske, vatrogasne, medicinske i ekipe AFAD-a (Uprave za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama) poslate su na lice mesta nakon prijave.

⛈️ Des orages ont engendré des inondations en début de matinée à Porto-Vecchio en Corse où les cumuls de pluie atteignent parfois 100 mm. (© Loubna Aityahya-hasnaoui) https://t.co/BHqHTyeB6M — Météo Express (@MeteoExpress) November 5, 2026

Spasilički timovi su jednog od radnika čiji se glas čuo ispod ruševina pronašli i spasili, njemu je na licu mesta ukazana prva pomoć, a nakon toga je prevezen u bolnicu.

Veruje se da se ispod ruševina nalazi još jedan radnik.

Kako je saopšteno, u toku su napori da se spase druga osoba zatrpana ispod klizišta.

Nadležne službe ispituju uzrok zbog kojeg su se urušili temelji na gradilištu.

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