POSTAVIO KAMERE DA BI OKTRIO KO MU KRADE NOVAC, PA USLEDIO ŠOK: Muž uhvatio suprugu (38) u gnusnom seksualnom činu sa porodičnim psom

MAJKA optužena za izvođenje odvratnih seksualnih radnji sa porodičnim psom razotkrivena je nakon što je njen suprug postavio kamere kako bi uhvatio nekoga ko mu krade sitan novac.

Foto: Printskrin/https://ccsoblog.org

Tridesetosmogodišnja Malija Numerdor smešila se na policijskoj fotografiji nakon što je optužena za stupanje u seksualne odnose sa porodičnim psom, Rendžerom.

Njen suprug, Erik Numerdor, naišao je na snimak dok je pregledao materijal sa sigurnosnih kamera, postavljenih u nadi da će uhvatiti osobu koja je krala novac iz tegle, navode mediji.

Na svoje zaprepašćenje, ugledao je suprugu "delimično nagu, dok je životinja bila u položaju koji ukazuje na seksualnu aktivnost", saopštila je kancelarija šerifa okruga Šarlot na Floridi.

Erik je na Fejsbuku izneo uznemirujuće navode, nakon čega su ga kontaktirali detektivi koji su pokrenuli istragu.

Policija je u utorak obavila razgovor sa Malijom, koja je potvrdila da se na snimku vidi ona sa psom, ali je negirala da je došlo do bilo kakvog seksualnog kontakta, tvrdeći da ga je samo mazila.

Foto: Printskrin/https://ccsoblog.org

- Kada je upitana o prirodi incidenta, Numerdor je negirala da se dogodilo bilo šta seksualne prirode, ali nije mogla da pruži dosledno objašnjenje za ono što je zabeleženo na kameri - izjavio je portparol kancelarije šerifa okruga.

Uhapšena je kasnije tog dana i smeštena u okružni zatvor, gde je, prema dostupnim podacima, prilikom fotografisanja za policijski dosije uputila osmeh koji joj je otkrio zube.

- U mojoj karijeri bilo je samo nekoliko trenutaka kada sam ostao bez reči. Ovo je jedan od tih trenutaka. Jednostavno ne mogu da shvatim ovakvo ponašanje - rekao je Šerif Bil Pramel.

- Nijedna životinja nikada ne bi smela biti izložena ovakvom postupanju, a možete biti sigurni da ćemo preduzeti mere čim saznamo za tako nešto ovde, u okrugu Šarlot. A onda još i osmeh na policijskoj fotografiji? Ne znam čemu osmeh kada ste uhapšeni zbog nečega tako odvratnog - zaključio je Šerif Bil Pramel.

Malija, iz Punta Gorde, uhapšena je pod optužbom za seksualne radnje sa životinjama, što je teško krivično delo za koje je zaprećena maksimalna kazna do 15 godina zatvora.

Trenutno se nalazi u pritvoru u okrugu Šarlot, uz određenu kauciju od 35.000 dolara.

Na fotografijama sa njenog Fejsbuk profila, nastalim tokom godina, Malija se pojavljuje sa svojim suprugom, za koga se udala 2023. godine, kao i sa svoja dva sina.

Ovo se događa nakon što je otkriven još jedan, podjednako odvratan slučaj navodnog seksualnog zlostavljanja životinja, u koji je umešan jedan advokat koji je zlostavljao porodičnog psa.

Foto: Printskrin Facebook

Pedesetšestogodišnji Stiven Svejn, optužen je za seksualne radnje sa životinjama, nakon što je njegova supruga izjavila da je snimila njegove izopačene postupke prema njihovom voljenom psu.

Prema sudskom dokumentu u kojem se navode osnovi za hapšenje, ona je prilikom pregledanja snimka nastalog 21. novembra 2025. godine videla svog supruga kako "prisiljava psa na oralni seks".

U maju je jedna žena iz Škotske optužena za seksualne radnje sa životinjama, nakon što se na internetu pojavio snimak na kojem se vidi ženska osoba kako navodno stupa u seksualne odnose sa psom rase "XL Bully".

Stefani Votson (35) optužena je nakon što su stigle prijave da na društvenim mrežama kruži snimak navodnog incidenta.

Votsonova, koja je iz Lanarka, tereti se da je između juna i decembra 2024. godine stupila u "neprirodan odnos" sa psom na jednoj lokaciji u Belshilu, u oblasti Lanarkšir.

(Sun)

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