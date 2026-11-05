Fudbal

Rendulić veruje u Zvezdu: "Veliki su favoriti, vreme je..."

Александар Илић
Aleksandar Ilić

05. 11. 2026. u 08:00

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Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 dočekuju andorski Inter Eskaldes u utakmici Lige konferencija, a očekivanja od crveno-belih izneo je i Zoran Rendulić.

Рендулић верује у Звезду: Велики су фаворити, време је...

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Aktuelni trener Radnika iz Surdulice dobro poznaje prilike na „Marakani“, budući da je tri godine proveo u stručnom štabu Vladana Milojevića. Upravo zbog toga, njegova procena igre i mogućnosti Zvezde ima posebnu težinu.

- U Crvenoj zvezdi sam proveo tri godine kao pomoćni trener i dobro poznajem igrače. Zvezda je veliki favorit i mislim da je vreme da krene dobrim putem. Još od utakmice sa Radnikom u Surdulici novi trener pokušava da nametne svoje ideje i promeni neke stvari u igri - rekao je Rendulić za „Novosti“.

On smatra da je za stvaranje prepoznatljivog sistema potrebno vreme, ali ističe da se napredak u igri srpskog šampiona već vidi.

-  Za to je potreban proces. Zvezda izgleda bolje, iako je rezultati u Evropi možda ne prate. Na terenu deluje mnogo bolje i verujem da će iz utakmice u utakmicu izgledati sve kvalitetnije. Najvažnije je da se prođe grupna faza, a da se tokom zimske pauze ekipa dodatno pojača i na proleće pokuša da se uključi u borbu za samu završnicu Lige konferencija - smatra Rendulić.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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