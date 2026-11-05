OBNOVA SRPSKE SREDNJOVEKOVNE TVRĐAVE U PIROTU: Projekat vredan 570 hiljada evra (VIDEO)

U PIROTU počinju radovi na obnovi bedema donjeg grada srednjovekovne tvrđave. Projekat vredan 570 hiljada evra, finansira se iz donacije Evropske Unije za prekograničnu saradnju i sredstvima grada Pirota. Za poslednjih 10 godina ovo je druga velika rekonstrukcija pirotske tvrđave koju stručnjaci smatraju biserom srpske srednjevekovne arhitekture.

Foto: Printscreen / RTS

Pregradni bedem donjeg grada nastao je 1804. godine i jedan je od najmlađih delova pirotske tvrđave.

Trenutno je u jako lošem stanju, a obnova će trajati sedam meseci. Arhitekta Elena Vasić Petrović uradila je prvo idejno rešenje rekonstrukcije prilikom polaganja konzervatorskog ispita.

- Tako da je za mene to jedan veliki zaokruženi proces i izuzetno mi je drago da danas ovde mogu da vidim veliki broj posetilaca, da se tvrđava održava i čuva na način kako se to radi sa kulturnim nasleđem - kaže Elena Vasić Petrović, arhitekta-konzervator.

Cilj grada Pirota, koji je vodeći partner u prekograničnom projektu, pored obnove i zaštite bedema, je dugoročni održivi razvoj turizma.

- Radi se velika, impozantna kapija, uvodimo nove sadržaje u smislu da će u kuli jedan biti izložbene postavke i suvenirnica, dok će u ovoj drugoj kuli biti jedan objekat namenjen ugostiteljstvu. Pored toga što ćemo uvesti jedan novi koncept, radićemo i neke nove digitalne sadržaje da omogućimo posetiocima i turistima da uživaju i uče o kulturnom nasleđu na ovom mestu - ističe Marija Đošić, šefica kancelarije za LER.

2018. godine, takođe iz donacije Evropske Unije, obnovljene su kule i bedemi gornjeg i deo srednjeg grada.

- Puno je urađeno. Meni je veliko zadovoljstvo što sam na neki način pokrenula razmišljanje o pirotskoj tvrđavi. Suština je da smo mi imali u Pirotu stručnjake koji su umeli to da razrade i da na adekvatan način dođu do sredstava kojima će se tvrđava obnoviti - dodaje Elena Vasić Petrović.

Zahvaljujući brojnim obnovama, pirotski grad koji je pre pola veka, bio u ruševinama, danas je jedan od najlepših spomenika srpske srednjevekovne arhitekture. Zbog toga, ovu tvrđavu svake godine poseti oko 100 hiljada turista.

(Telegraf/RTS)

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