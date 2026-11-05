Politika

"KAKO SMO SE ZAVOLELI ZA KRATKO VREME" Vučić objavio emotivan snimak: Naučiću sve o problemima vezanim za životinje

Новости онлајн

05. 11. 2026. u 12:39

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

LIDER opozicije u Srbiji Aleksandar Vučić objavio je snimak putem zvaničnog Instagram naloga, u vezi sa prelepim štencima koje je uzeo kod sebe i sklonio sa ulice

КАКО СМО СЕ ЗАВОЛЕЛИ ЗА КРАТКО ВРЕМЕ Вучић објавио емотиван снимак: Научићу све о проблемима везаним за животиње

Instagram printskrin

"Vidi kako su mi lepi", prokomentarisao je on na početku snimka.

 "I velim: toplo, suvo, sve. Jeste. Mnogo im je lepo. Uskoro se rastajemo sledeće nedelje. Dvoje njih odlazi", najavio je Vučić.

 Njemu ostaje jedna, i kako kaže, tužan je zbog toga.

 "Baš sam tužan, ali dobri ljudi su se javljali i hoće da ih uzmu, i prelepi su. I ono što sam rekao u kampanji: ne odustajem, naučiću sve o problemima vezanim za životinje, za pse, i u budućnosti verujem da ću više znati i bolje se boriti za prava ovih divnih životinja", kaže Vučić.

 "Kako smo se zavoleli za kratko vreme", zaključio je on.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SAT OTKUCAVA: Vaša štednja i dalje može da vas odvede do BMW-a X2

SAT OTKUCAVA: Vaša štednja i dalje može da vas odvede do BMW-a X2