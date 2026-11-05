"KAKO SMO SE ZAVOLELI ZA KRATKO VREME" Vučić objavio emotivan snimak: Naučiću sve o problemima vezanim za životinje

LIDER opozicije u Srbiji Aleksandar Vučić objavio je snimak putem zvaničnog Instagram naloga, u vezi sa prelepim štencima koje je uzeo kod sebe i sklonio sa ulice

Instagram printskrin

"Vidi kako su mi lepi", prokomentarisao je on na početku snimka.

"I velim: toplo, suvo, sve. Jeste. Mnogo im je lepo. Uskoro se rastajemo sledeće nedelje. Dvoje njih odlazi", najavio je Vučić.

Njemu ostaje jedna, i kako kaže, tužan je zbog toga.

"Baš sam tužan, ali dobri ljudi su se javljali i hoće da ih uzmu, i prelepi su. I ono što sam rekao u kampanji: ne odustajem, naučiću sve o problemima vezanim za životinje, za pse, i u budućnosti verujem da ću više znati i bolje se boriti za prava ovih divnih životinja", kaže Vučić.

"Kako smo se zavoleli za kratko vreme", zaključio je on.