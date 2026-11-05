Nikola Jokić začepio usta celom svetu! (VIDEO)

Kada god dežurni kritičari „preko bare“ i pojedini NBA analitičari počnu da preispituju formu Denver Nagetsa i njegovog glavnog motora, Nikola Jokić odgovori na jedini način koji priznaje, brutalnom košarkaškom silom na terenu.

Foto Tanjug AP

Nakon neočekivanog i prilično bolnog poraza od Portlanda, koji je izazvao oštre kritike javnosti prema stručnom štabu i igračima, najbolji košarkaš današnjice preuzeo je apsolutnu kontrolu nad dešavanjima u „Bol Areni“ i praktično sam ugasio Toronto Reptorse rezultatom 128:109.

Srpski derbi između Nikole Jokića i trenera Toronta Darka Rajakovića imao je dva potpuno različita čina. Gosti iz Kanade su u meč ušli daleko agresivnije i spremnije. Koristeći početnu uspavanost Denverove odbrane, Rajakovićevi izvele su brzi nalet, poveli sa 22:14 u prvoj deonici, a tokom druge četvrtine u jednom momentu došli i do dvocifrene prednosti (59:49).

Nagetsi su delovali dezorijentisano, baš kao i u prethodnom meču sa Blejzersima, što je nagoveštavalo novu katastrofu pred domaćom publikom. Na poluvreme se otišlo sa prednošću Toronta (67:64), a u vazduhu je visila ozbiljna napetost.

A onda je počelo drugo poluvreme u kome je Nikola Jokić rešio da pokaže zbog čega drži NBA ligu u svojoj šaci. Na teren je izašao potpuno drugačiji Denver – agresivan, gladan i vođen MVP genijem. Jokić je pokrenuo nezaustavljivu seriju, najpre doneo prvo vođstvo početkom trećeg kvartala (70:69), a zatim je usledila istinska revolucija. Srpski centar je pogađao iz svih pozicija unutar reketa, potpuno neutrališući unutrašnju liniju Toronta.

Razgiravao je saigrače hirurški preciznim asistencijama, kontrolisao skok i za manje od deset minuta potpuno razbio koncepciju protivničkog tima. Prednost domaćih je ekspresno otišla na preko 10, zatim 20, da bi na kraju treće deonice semafor pokazivao nedostižnih 103:82.

Jokić je na parketu proveo tek nešto manje od 30 minuta, ali je to bilo i više nego dovoljno za zastrašujući učinak: 32 poena, 11 asistencija, 10 skokova. Šut iz igre neverovatnih 13/19 (uzeo samo jednu trojku i promašio je, dok je za dva poena tim imao čak 71% uspešnosti).

Ovo je ujedno bio njegov treći tripl-dabl u ovoj sezoni, ali što je još važnije, 201. u njegovoj bogatoj profesionalnoj karijeri, čime je dodatno zacementirao svoje mesto među besmrtnima. Sa najvećih +27 (109:82) na samom početku poslednje četvrtine, šef stručnog štaba Dejvid Adelman je shvatio da je posao završen i ostavio Jokića na klupi kako bi odmorio noge za predstojeće izazove.

Pored maestralnog Somborca, veliki doprinos pobedi dao je Brajs Hopkins sa 18 poena, Aron Gordon je dodao 17, dok je Džamal Marej upisao 14 poena uz 7 asistencija. Sa druge strane, Demar Derozan nije nastupao zbog povrede, pa je u Rajakovićevom taboru najusamljeniji bio Ar Džej Beret sa 22 poena.

Denver je ovom pobedom došao do učinka 4-3, čime je donekle smirio strasti i kritike oko lošijeg otvaranja takmičarske godine. Vremena za slavlje nema, jer iz Kolorada već kreću na gostovanje u Indijanu, gde ih u subotu uveče očekuje sudar sa Pejsersima. Ipak, poruka je poslata celom svetu, kada je najteže, MVP se ne raspravlja, on jednostavno začepi usta svim kritičarima.

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