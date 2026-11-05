KATASTROFA! Partizan ostaje bez predsednika i kompletne uprave

POTRESI u Humskoj!

foto:N.Skenderija

Rukometni klub Partizan mogao bi naredne nedelje da ostane bez gotovo kompletnog rukovodstva, nakon političkih promena koje su dovele u pitanje dosadašnji model finansiranja crno-belih. Kako prenosi Mozzart Sport, na sednici Upravnog odbora održanoj u Humskoj nisu donete konačne odluke, ali se očekuje ostavka predsednika Miljana Žugića.

Pored Žugića, klub bi trebalo da napuste i potpredsednici Dane Šijan, Momčilo Mandić i Zoran Anđelković. Prema istom izvoru, povlačenje se očekuje i od Vladimira Mandića, glavnog finansijera projekta, koji nije imao zvaničnu funkciju u klubu.

Promene dolaze u trenutku najvećih sportskih ulaganja u istoriji Partizana. Crno-beli su osvojili dve uzastopne titule prvaka Srbije, prošlu sezonu završili sa četiri trofeja, a ovog leta se vratili u Ligu šampiona posle 13 godina. Za trenera je angažovan trofejni španski stručnjak Raul Gonzales.

Godišnji budžet kluba procenjuje se na oko 2,5 miliona evra, dok pojedini rukometaši imaju petocifrena mesečna primanja. Eventualni odlazak dosadašnjih finansijera zato otvara pitanje održivosti postojećeg igračkog kadra i nastavka saradnje sa Gonzalesom.

Zvanične odluke o odlascima još nisu donete, a naredna nedelja trebalo bi da razjasni ko će preuzeti upravljanje klubom i obezbediti sredstva za nastavak sezone.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.