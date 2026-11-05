OVO SU NOVINE U IZDAVANJU LIČNE KARTE I PASOŠA: Neće biti više gužve i redova

ZAKAZIVANjE termina za izdavanje lične karte i pasoša od sada je moguće i uz pomoć veštačke inteligencije. Digitalni asistent na portalu eUprava omogućava građanima da kroz jednostavan razgovor pronađu slobodne termine, odaberu policijsku stanicu i zakažu izdavanje oba dokumenta.

Foto: Adam Radosavljevic / Alamy / Profimedia

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović navodi da je ovo prvi korak u široj primeni veštačke inteligencije, sa ciljem da više od 150 usluga elektronske uprave bude dostupno na jednostavniji način.

On je podsetio je da je elektronsko zakazivanje termina za ličnu kartu i pasoš jedna od prvih usluga uvedenih na portalu eUprava.

Zahvaljujući toj usluzi, građani mogu jednostavno da zakažu termin, bez donošenja izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu.

Novina od pre dva dana: AI asistent

Kako je naveo, portal je pre godinu dana unapređen asistentom zasnovanim na veštačkoj inteligenciji, koji je građanima olakšao pronalaženje usluga, a od pre dva dana omogućeno je i da putem tog asistenta u potpunosti obave postupak elektronskog zakazivanja.

- Građani više ne moraju da pretražuju menije na portalu kako bi pronašli uslugu i zakazali termin. Dovoljno je da u razgovoru sa AI asistentom, običnim govornim jezikom, zatraže prvi slobodan termin u bilo kojoj policijskoj stanici u Srbiji, gde mogu da izvade novu ličnu kartu ili pasoš - objasnio je Jovanović.

Tokom razgovora sa asistentom, građani navode grad i policijsku stanicu u kojoj žele da obave posao, nakon čega im se nudi prvi slobodan termin. Ukoliko im predloženi datum ne odgovara, mogu da zatraže drugi.

Jovanović je naglasio da građani ne moraju da koriste administrativni i birokratski jezik, već sa asistentom mogu da razgovaraju slobodno, kao u svakodnevnoj komunikaciji.

Moguće je istovremeno zakazati ličnu kartu i pasoš

Nova funkcionalnost zadržala je i sve mogućnosti koje su postojale u dosadašnjem sistemu elektronskog zakazivanja.

Tako je moguće istovremeno zakazati termin za izdavanje lične karte i pasoša, ali i obaviti zakazivanje za člana porodice.

Za korišćenje usluge neophodno je da građani budu prijavljeni na portalu eUprava.

Prijava je moguća korišćenjem korisničkog naloga i lozinke, mobilne aplikacije ConsentID ili kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Više od 150 usluga uz pomoć AI asistenta

Govoreći o daljem razvoju elektronske uprave, Jovanović je istakao da je unapređenje digitalnog asistenta prvi značajniji korak u primeni veštačke inteligencije u uslugama javne uprave.

Cilj je da se više od 150 usluga dostupnih na portalu eUprava prilagodi tako da građani do njih mogu da dođu jednostavnim razgovorom sa digitalnim asistentom.

- Naš cilj je da sve usluge, a ima ih više od 150 koje su dostupne na portalu elektronske uprave, na ovaj način prilagodimo - rekao je Jovanović.

Među uslugama koje bi mogle da budu prilagođene ovakvom načinu korišćenja izdvojio je elektronsko pribavljanje izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, zamenu vozačke dozvole, kao i upis dece u vrtiće, osnovne i srednje škole.

Govoreći o zameni vozačke dozvole, Jovanović je ukazao na to da građani taj postupak već sada mogu u potpunosti da obave preko portala eUprava, bez odlaska u policijsku stanicu.

Posebno je izdvojio i usluge upisa dece u vrtiće, osnovne i srednje škole, koje će takođe biti prilagođene korišćenju digitalnog asistenta. Najavio je da novi ciklus upisa u vrtiće počinje u februaru naredne godine.

- Usluge koje se dosta koriste su one koje se tiču upisa dece u vrtiće, u osnovne i srednje škole. Spremamo se za novi ciklus upisa u vrtiće koji kreće od februara naredne godine. Sve te usluge će biti prilagođene na taj način da, kroz razgovor sa asistentom, digitalnim asistentom baziranim na veštačkoj inteligenciji, građani mogu sve da završe - objasnio je Jovanović.

Članovi porodice mogu da zakažu termin za starije sugrađane

Osvrćući se na starije sugrađane, koji se često teže snalaze sa internetom i digitalnim tehnologijama, Jovanović je istakao da je jedna od prednosti novog načina zakazivanja i to što članovi porodice mogu da zakažu termin u njihovo ime.

Dodao je da Kancelarija za IT i eUpravu već godinama radi na tome da najstarije građane ohrabri da koriste elektronske usluge, kao i da će im novi asistent dodatno olakšati snalaženje na portalu.

Prema njegovim rečima, upravo mogućnost da se do željene usluge dođe kroz spontan razgovor, bez pretraživanja menija i složenih procedura, može da podstakne i one koji do sada nisu koristili elektronsku upravu da počnu da je koriste.

(Blic)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.