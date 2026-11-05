MOSKVA JASNA: Ruski dizel će naći svoje kupce
CELOKUPNO rusko dizel gorivo u okviru dogovora sa SAD naći će svoje kupce.
Isporuka dizela koji je iz Rusije bio upućen ka SAD već je obavljena, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.
- Reč je o komercijalnim isporukama, čiji detalji ne mogu biti javno objavljeni. Sav dizel će pronaći svoje kupce - poručio je on.
Ruski predsednik Vladimir Putin i američki lider Donald Tramp postigli su 9. oktobra sporazum o snabdevanju svetskog tržišta ruskim dizel gorivom.
"Fajnenšel tajms" je ranije izvestio da su dva tankera sa ruskim dizel gorivom, prvobitno namenjenim SAD prema sporazumu između ruskog i američkog predsednika, navodno promenila rutu.
(RT Balkan)
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