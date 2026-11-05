Jirgen Klop iznenadio spiskom Nemačke pred Srbiju

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Nemačke u Minhenu sa (2:0) u 3. kolu A2 Lige nacija pre mesec dana, a naredni meč dva tima je u Beogradu 13. novembra (20.45).

AP Photo/Matthias Schrader

Selektor fudbalske reprezentacije Nemačke Jirgen Klop objavio je spisak igrača za predstojeće utakmice u Ligi nacija. Opet je Klop iznenadio zemljake. U drugi ciklus sa reprezentacijom Jirgen Klop ulazi sa trojicom debitanta - Vaelom Mohijom, Brajanom Grudom i Finom Jelčom.

- Izuzetno se radujem narednim dvema utakmicama. U ekipi imamo zanimljivu kombinaciju veoma mladih i prilično iskusnih igrača. Posle septembarskog spiska od 44 fudbalera bilo je teško napraviti konačan izbor, jer je, što je zapravo dobra vest, ponovo bilo mnogo više igrača koji su zaslužili da budu deo reprezentacije. Ali tako i treba da bude. Što imate više kvalitetnih igrača na raspolaganju, to su odluke koje morate da donesete teže, ali u pozitivnom smislu - kazao je Jirgen Klop.

Spisak Jirgena Klopa:

Golmani: Aleksandar Nubel, Mar-Andre Ter Štegen, Jonas Urbig.

Odbrana: Valdemar Anton, Natanijel Braun, Fin Jelč, Maksimilijan Mitelštet, Niko Šloterbek, Džonatan Ta, Malik Tiao, Filip Troj.

Sredina terena: Tom Bišof, Said El Mala, Brajan Gruda, Lenart Karl, Džošua Kimih, Vael Mohija, Feliks Nmeča, Aleksandar Pavlović, Deri Šerhant, Florijan Virc.

Napadači: Junes Ebnutalib, Niklas Filkrug i Kai Haverc.

Podsećamo, Srbija će 13. novembra dočekati Nemačku (20.45) u 5. kolu Lige nacija, a tri dana kasnije igraju sa Grčkom u Atini. "Orlovi" se trenutno nalaze na poslednjem, četvrtom mestu grupe A2 bez bodova, dok Holandija i Grčka imaju po osam, a Nemačka pet.

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