Velika bura zbog Siniše Mihajlovića! NJegov brat udario na Hrvate: Kako je moguće da za legendu nije bilo mesta?

Izostavljanje Siniše Mihajlovića iz leksikona „Sto znamenitih Srba u Hrvatskoj“ izazvalo je burne reakcije, a među onima koji su javno izrazili nezadovoljstvo našao se i njegov brat Dražen Mihajlović. On je oštro kritikovao Srpsko narodno vijeće i predsednika Samostalne demokratske srpske stranke Milorada Pupovca, dovodeći u pitanje kriterijume po kojima su birane ličnosti za ovu publikaciju.

FOTO: LaPresse / Sipa USA / Profimedia

Posebno je istakao da se među znamenitim Srbima u Hrvatskoj nisu našli ni legendarni fudbaler i trener Siniša Mihajlović, rođen u Vukovaru, ni patrijarh srpski Pavle, rođen kao Gojko Stojčević.

Dražen Mihajlović je svoje nezadovoljstvo iskazao u objavi na Instagramu, u kojoj nije štedeo kritike na račun onih koji stoje iza leksikona.

- Bravo za Srpsko narodno vijeće i predsednika Samostalne demokratske srpske stranke, gospodina Milorada Pupovca, što na ovakav način čuvaju identitet srpskog naroda u Hrvatskoj. I samo još jednu stvar da napomenem – u istoj knjizi nije bilo mesta ni za upokojenog patrijarha srpskog Pavla (Gojka Stojčevića) – napisao je Dražen.

U nastavku je posebno naglasio da veličinu njegovog brata ne mogu da odrede spiskovi, komisije ili političke odluke, podsećajući na međunarodni ugled koji je Siniša Mihajlović stekao tokom bogate fudbalske karijere.

- Siniša Mihajlović je svoje ime davno i neizbrisivo upisao u istoriju, ne odlukom bilo kakvih komisija, političkih tela ili uredničkih odbora, već svojim radom, srcem i svetskim dostignućima. Rođen u Vukovaru, bio je i ostao jedan od globalno najprepoznatljivijih simbola svog naroda i svog rodnog kraja na celom svetu.

Njegov brat smatra da činjenica da se Siniša nije našao među odabranih 100 ne umanjuje njegov značaj, već otvara pitanje načina na koji su sastavljači publikacije donosili odluke.

To što za njega nije bilo mesta među „odabranih 100“ ne umanjuje Sinišinu veličinu, niti menja činjenicu da ga narod pamti i slavi. To samo govori o selektivnosti, kratkovidosti i motivima onih koji su ovaj spisak sastavljali – poručio je Dražen.

- Siniša Mihajlović preminuo je u decembru 2022. godine, nakon dugogodišnje borbe sa leukemijom. Iza sebe je ostavio izuzetnu fudbalsku karijeru, tokom koje je nastupao za Vojvodinu, Crvenu zvezdu, Sampdoriju, Lacio, Romu i Inter, a posebno mesto u istoriji zauzima i kao član generacije koja je sa Crvenom zvezdom osvojila titulu prvaka Evrope i sveta.

Njegov brat je u završnici poruke ponovio da Sinišino nasleđe prevazilazi svaku publikaciju i odluke onih koji su je sastavljali.

Ako ime čoveka koji je bio planetarni ambasador svog naroda nije dovoljno veliko za ovaj leksikon, onda to više govori o samoj knjizi i njenim kriterijumima nego o Siniši. Siniša je bio veći od veštačkih podela i uskih okvira. Njegov legat živi u milionima ljudi širom sveta koji ga poštuju, a istorija i narod su mu već dodelili mesto koje mu niko, nikakvim mastilom ni brisanjem, ne može oduzeti – zaključio je Dražen Mihajlović.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.