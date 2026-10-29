LEKCIJA PARTIZANA: Crno-beli na startu Evrokupa u Dubrovniku izgubili od Juga čak sa 20:8
NIŠTA od klasika. Vaterpolisti Juga su u prvom kolu grupe D Evrokupa torpedovali Partizan sa 20:8 (6:0, 5:3, 6:1, 3:4). Crno-beli u drugom kolu, 5.novembra dočekuju francsuku Paj de Eks.
Beograđani su bili nemoćni u duelu sa hrvatskim velikanom. Dubrovčani su meč rešili već na startu, kada su poveli sa 7:0. Prvi gol za Partizan postigao je Grgurević u 11.minutu. Strelci za crno-bele bili su: Grgurević 3, Janković 2, Čonkić 2, Anđelić 1.
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