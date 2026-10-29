Ostali sportovi

LEKCIJA PARTIZANA: Crno-beli na startu Evrokupa u Dubrovniku izgubili od Juga čak sa 20:8

Slobodan Krstović

29. 10. 2026. u 21:20

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NIŠTA od klasika. Vaterpolisti Juga su u prvom kolu grupe D Evrokupa torpedovali Partizan sa 20:8 (6:0, 5:3, 6:1, 3:4). Crno-beli u drugom kolu, 5.novembra dočekuju francsuku Paj de Eks.

ЛЕКЦИЈА ПАРТИЗАНА: Црно-бели на старту Еврокупа у Дубровнику изгубили од Југа чак са 20:8

foto milos vukadinovic

Beograđani su bili nemoćni u duelu sa hrvatskim velikanom. Dubrovčani su meč rešili već na startu, kada su poveli sa 7:0. Prvi gol za Partizan postigao je Grgurević u 11.minutu. Strelci za crno-bele bili su: Grgurević 3, Janković 2, Čonkić 2, Anđelić 1.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSKI ŠLEM BUDUĆNOSTI: Dronove obara ugrizom i glasom, ali stručnjaci upozoravaju na jedan veliki problem
Svet

0 0

RUSKI ŠLEM BUDUĆNOSTI: Dronove obara ugrizom i glasom, ali stručnjaci upozoravaju na jedan veliki problem

RUSKI pronalazači osmislili su sistem za odbranu od ukrajinskih dronova koji se montira na vojni šlem ili kacigu, a oružjem bi moglo da se upravlja bez upotrebe ruku – ugrizom za usnik ili glasovnom naredbom. Kako piše nemački Bild, reč je o rešenju opisanom u novom ruskom patentu, ali zasad nema dokaza da je sistem uspešno testiran ili da se koristi u ruskoj vojsci.

29. 10. 2026. u 10:54

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Adelman ostao bez reči zbog Jokića, ovo što Srbin radi je nestvarno! Pokušavam deci da objasnim šta gledaju

Adelman ostao bez reči zbog Jokića, ovo što Srbin radi je nestvarno! "Pokušavam deci da objasnim šta gledaju"