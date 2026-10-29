Košarka

Zvezda na Fajnal foru Evrolige? Košarkaš Fenerbahčea veruje da to može da se desi

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

29. 10. 2026. u 17:35

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KOŠARKAŠ Fenerbahčea govorio o šansama da se Crvena zvezda nađe na Fajnal foru Evrolige.

Звезда на Фајнал фору Евролиге? Кошаркаш Фенербахчеа верује да то може да се деси

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Trent Forest je svestan da je ove sezone mnogo kvalitetnih ekipa u najelitnijem takmičenju i da ima dosta kandidata za F4.

- Ludo je, jer ove godine ima mnogo dobrih timova sa pregršt talenta. Mislim, jasno je da ćemo i mi (Fenerbahče) imati šansu za pobedu. Smatram da Panatinaikos ima dobar tim. Olimpijakos ima dobar tim. Dubai ima dobar tim. A tu su i neki timovi iz senke koji bi verovatno mogli da stignu do Fajnal fora - recimo Real Madrid, a možda i Crvena zvezda, ili neko sličan njima - rekao je Forest za "Eurohoops".

Crveno-beli posle osam odigranih utakmica ima učinak 5-3 i trenutno je sedma na tabeli. To je pozicija koja vodi u plej-in.

Ekipa sa Malog Kalemegdana ovog četvrtka od 20 časova dočekuje minhenski Bajern, a nakon toga izabranike Ibona Navara čeka paklen raspored.

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