ZBOG POLJUPCA OSUĐENI NA SMRT! Saudijska Arabija ovo nazvala "nepristojnim činom" (FOTO)

SAUDIJSKA Arabija pogubila je dvoje državljana Bangladeša koje je optužila za "nepristojan čin" unutar jedne džamije u Meki.

Foto: Unsplash

Ovaj slučaj izazvao je ogorčenje javnosti u Bangladešu i doveo vladu te zemlje u nezavidan položaj, jer je za pogubljenja saznala tek nakon što su izvršena.

Prema navodima saudijskog Ministarstva unutrašnjih poslova, muškarac i žena pogubljeni su 14. oktobra u oblasti Meke zbog narušavanja "svetosti džamije".

Ministarstvo je saopštilo da su osuđeni prema principu ta'zir, odnosno diskrecionoj kazni u okviru islamskog prava, a ne prema unapred propisanoj kazni za određeno krivično delo.

Navedeno je da je prestup bio težak, ali nisu izneti detalji.

Viralne tvrdnje na internetu su govorile da je par pogubljen zbog poljupca u čelo, na društvenim mrežama je objavljen i snimak.

Ministarstvo nije javno otkrilo tačnu prirodu čina, konkretnu džamiju ili korišćene dokaze.

Pojedini saudijski mediji objavili su da su optuženi zbog ljubljenja, dok je jedan visoki zvaničnik Bangladeša rekao da su bili optuženi za "preljubu".

Međutim, verziju događaja koju su iznele saudijske vlasti osporavaju i porodice žrtava.

Saudijske vlasti su u septembru podelile sa Generalnim konzulatom Bangladeša u Džedi spisak od približno 2.500 zatvorenika.

Na tom spisku nije bilo nikakvih naznaka da je bilo ko od ovo dvoje ljudi osuđen na smrt.

Bangladeš je zatražio od Saudijske Arabije da dostavi potpune informacije o slučaju i sudskim postupcima, ali odgovor još nije dobio.

Identitet pogubljene je navodno Sueti Akter (24), razvedena žena iz sela Mirzapura, u okrugu Tangail u Bangladešu.

U Saudijsku Arabiju otputovala je 2023. godine i radila kao čistačica za kompaniju Al Majal Al Arabi Group u Meki.

Muškarac je identifikovan kao Nazrul Islam (22), iz sela Birampur, u okrugu Brahmanbarija.

🇸🇦🇧🇩 Saudi Arabia executed two Bangladeshi nationals, Nazrul Islam Abdul Basir and Siti Akhtar, for what authorities called an “immoral” or “indecent act” inside a mosque in Mecca. The Interior Ministry said a court handed down the death sentences under ta’zir, which allows judges broad discretion where fixed penalties do not exist. The court deemed the sentence "appropriate" because of the "severity of violating a holy site." The verdicts were upheld and finalized by royal order. Viral claims online said the couple were newlyweds executed for a forehead kiss. Other posts claimed they were caught in an explicit sexual act. The ministry has not publicly disclosed the exact nature of the act, the specific mosque, or the evidence used. Bangladesh’s Ministry of Foreign Affairs said neither its embassy nor its consulate received advance notification of the executions. — Visegrád 24 (@visegrad24) October 20, 2026

Bio je najstariji od četvoro dece, uhapšen je istog dana kada i Akterova.

Putovao je u Saudijsku Arabiju u novembru 2022. godine, a takođe je radio kao čistač u Meki.

Njegova porodica je rekla da je šest meseci kasnije pozvao kući da kaže da je uhapšen i optužen, bez navođenja detalja.

Više od 3,5 miliona Bangladešana radi u Saudijskoj Arabiji, uglavnom na slabo plaćenim poslovima, a njihove doznake su od vitalnog značaja za ekonomiju.

Kraljevina bogata naftom je najveće prekomorsko tržište rada za Bangladeš, a Daka je signalizirala da želi da se pridruži Mekanskom paktu, bezbednosnoj grupi Saudijske Arabije, Turske i Pakistana.

Iako je zahtevao odgovore, Humajun Kobir, mlađi ministar Bangladeša, izgleda da je prihvatio saudijsku presudu.

- Svetinja Alahove kuće je sveta, a ljudi putuju u Meku sa čistim namerama - rekao je i dodao:

- Ako je ono što smo čuli i saznali o ovom incidentu istina, to je prirodno izuzetno nesrećno i ni na koji način nije prihvatljivo.

Saudijska Arabija je kritikovana na međunarodnoj sceni zbog smrtne kazne.

Amnesti internešenel je saopštio da je kraljevina prošle godine pogubila rekordan broj ljudi i da je ove godine pogubila oko 100 ljudi.

Navedeno je da su mnogi od njih bili stranci osuđeni za krivična dela vezana za drogu na suđenjima koja je grupa nazvala krajnje nepravednim, a optuženima su često uskraćeni advokati, prevodioci ili adekvatna konzularna pomoć.

Amnesti je otkrio da su smrtne kazne za diskreciona krivična dela "ta’zir" činile najmanje 47,5% pogubljenja između januara 2014. i juna 2025.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO:

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Žitištu.mp4