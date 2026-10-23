Vanja Milinković Savić napušta Napoli? Srbin želi veću minutažu!
Vanja Milinković Savić pred odlaskom.
Srpski golman, Vanja Milinković Savić, mogao bi uskoro da promeni klub i tako ode iz Napulja.
Prema saznanjima lista „Il Matino“, Napoli procenjuje srpskog golmana na oko 20 miliona evra. Podno Vezuva nisu spremni da tek tako puste pouzdanog čuvara mreže, već insistiraju na adekvatnom obeštećenju ukoliko dođe do definitivnog rastanka.
Isti izvor navodi da je sportski direktor Đovani Mana već sastavio uži krug potencijalnih naslednika među stativama. Kao primarne opcije figuriraju Vladimiro Falkone iz Lećea i Aleks Remiro, čuvar mreže Real Sosijedada, a tržišna vrednost obojice procenjuje se na oko deset miliona evra.
Vanja Milinković-Savić je zvanično postao član Napolija 26. jula 2025. godine.
Preporučujemo
Crvena zvezda izgubila prvi put posle deset meseci!
23. 10. 2026. u 09:35
Zvanično! Partizan objavio novo pojačanje
23. 10. 2026. u 08:57
Nakon skandala u Splitu! Evo šta su navijači Hajduka uradili u Švajcarskoj
23. 10. 2026. u 08:55
Nakon meča Albert Rijera o njima nije hteo da kaže ni reč!
23. 10. 2026. u 08:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Skandal trese Balkan! Uhapšen predsednik košarkaškog saveza!
Predsednik Košarkaškog saveza Grčke Evangelos Lijolios uhapšen je u sredu popodne, 21. oktobra, a slučaj je izazvao veliku pažnju tamošnje sportske javnosti, prenose grčki mediji.
21. 10. 2026. u 15:27
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
HITNO NAREĐENjE: Napustite SAD ambasade - biće rata
POSEBNU zabrinutost izazvali su napadi na međunarodni aerodrom Kralj Halid.
21. 10. 2026. u 23:38 >> 18:26
Komentari (0)