Vanja Milinković Savić napušta Napoli? Srbin želi veću minutažu!

Vanja Milinković Savić pred odlaskom.

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Srpski golman, Vanja Milinković Savić, mogao bi uskoro da promeni klub i tako ode iz Napulja.

Prema saznanjima lista „Il Matino“, Napoli procenjuje srpskog golmana na oko 20 miliona evra. Podno Vezuva nisu spremni da tek tako puste pouzdanog čuvara mreže, već insistiraju na adekvatnom obeštećenju ukoliko dođe do definitivnog rastanka.

Isti izvor navodi da je sportski direktor Đovani Mana već sastavio uži krug potencijalnih naslednika među stativama. Kao primarne opcije figuriraju Vladimiro Falkone iz Lećea i Aleks Remiro, čuvar mreže Real Sosijedada, a tržišna vrednost obojice procenjuje se na oko deset miliona evra.

Vanja Milinković-Savić je zvanično postao član Napolija 26. jula 2025. godine.