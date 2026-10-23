ĆERKA MILENE VASIĆ ZAVRŠILA PRESTIŽNI FAKS: Evo šta je diplomirala - glumica ne krije ponos (FOTO)

ĆERKA glumice Milene Vasić, Lana Ražnatović, diplomirala je na univerzitetu "LUISS Guido Carli" u Rimu, a ponosna majka podelila je ovaj važan trenutak sa pratiocima na Instagramu.

Foto: printskrin instagram/vesnaradusinovicofficial

Milena Vasić ima veliki razlog za ponos, a srećne vesti iz života njene porodice privukle su pažnju na društvenim mrežama.

Glumica je na svom Instagram profilu objavila fotografije povodom diplomiranja svoje ćerke Lane, uz koje je podelila radost zbog njenog značajnog životnog uspeha.

Lana je diplomirala na univerzitetu "LUISS Guido Carli", koji se nalazi u Rimu, prestonici Italije. Ova visokoškolska ustanova poznata je po programima iz oblasti ekonomije, poslovanja, prava i političkih nauka.

Prema navodima koji su se pojavili na društvenim mrežama, Lana je stekla zvanje diplomiranog politikologa.

- Još jedan diplomirani politikolog u porodici!!! Bravo Lana! Lepota i pamet su ipak dobitna kombinacija za utakmicu života koji je pred tobom...Ponosna na sve što jesi i na sve što ćeš biti... - napisala je Lanina rođaka Vesna Radusinović