POSLEDICE ĆE BITI STRAŠNE, NISMO ISKORISTILI SVOJE KAPACITETE: Rezai zapretio Amerikancima, Iran sprema brutalan udar

SEKRETATAR Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Mohsen Rezai upozorio je da svaka akcija protiv Irana ima svoju cenu, ističući da Teheran nije upotrebio sve svoje kapacitete i da je spreman za sledeću fazu rata.

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General-major Mohsen Rezai, sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana, poručio je da svaka akcija protiv Irana nosi određenu cenu, prenosi Tasnim.

U intervjuu za portal „Drop Sajt njuz“ (Drop Site News), Rezai je rekao da svi moraju da budu svesni da akcije protiv Irana imaju svoju cenu. Ukoliko diplomatija može da doprinese tom saznanju, Iran daje prednost diplomatskom rešenju, ali ako se rat nastavi, Teheran raspolaže neophodnim sredstvima da nastavi da uzvraća.

Rezai je istakao da Iran u prethodnim fazama sukoba nije upotrebio sve svoje kapacitete. Kako je naveo, Teheran je u operacije uvodio dodatne mogućnosti srazmerno intenzitetu rata i spreman je za sledeću fazu.

On je upozorio da će nastavak sadašnje situacije imati strateške posledice, uključujući i to da se energetska tržišta možda neće stabilizovati u naredne tri godine.

Prema njegovim rečima, nastavak rata promenio je dinamiku odnosa u korist Irana, dok zemlje Persijskog zaliva ubrzano preispituju i redefinišu svoje odnose sa Teheranom.

Rezai je takođe rekao da su arapske zemlje Persijskog zaliva počele da uviđaju da američka vojska nije u stanju da odbrani čak ni sopstvene vojne baze, iako su te iste zemlje očekivale da će Sjedinjene Američke Države štititi i njih.

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