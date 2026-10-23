Mejveder traži jedinog čoveka koji ga je pobedio: Svi misle da je beskućnik, ali priča ima neočekivan obrt

Danima unazad ovo je jedna od viralnih tema svetskog boksa

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Flojd Mejveder nikada nije zaboravio čoveka koji mu je naneo jedan od najpoznatijih poraza u karijeri. Gotovo tri decenije nakon njihovog susreta u Atlanti, slavni američki bokser ponovo želi da pronađe Serafima Todorova, ali ovoga puta ne da bi mu se revanširao u ringu, već da bi mu pomogao.

Prema pisanju španskog portala „Mundiario“, Mejveder je čuo da se nekadašnji bugarski šampion nalazi u teškoj životnoj situaciji i da je navodno ostao bez krova nad glavom. Ta informacija podstakla ga je da pokuša da stupi u kontakt sa čovekom koji mu je 1996. godine stao na put ka olimpijskom zlatu.

U potrazi bi trebalo da pomogne i Patrik Bet-Dejvid, voditelj podkasta PBD Podcast, koji se uključio u priču o nekadašnjem rivalu jednog od najbogatijih sportista sveta.

Za sada, međutim, nema potvrde da je Mejveder uspeo da pronađe Todorova, da su razgovarali ili da je novčana pomoć već realizovana. Još važnije, tvrdnja da je bugarski bokser beskućnik nije potvrđena.

A upravo tu priča dobija neočekivan obrt.

NIJE BESKUĆNIK, VRATIO SE U BUGARSKU

Dok se u javnosti pojavila informacija da je čoveku koji je pobedio Mejvedera potrebna pomoć kako bi preživeo, najnoviji izveštaji iz Bugarske otkrivaju drugačiju sliku njegovog trenutnog života.

Todorov se vratio u domovinu posle perioda provedenog u Nemačkoj, a u intervjuu za bugarski list „Balgaria Dnes“, objavljenom u maju 2026. godine, govorio je o finansijskim problemima, razočaranju i osećaju da ga je zemlja kojoj je doneo velike sportske uspehe zaboravila.

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Prema tom razgovoru, danas živi od olimpijske penzije, koja mu je prethodno bila blokirana zbog problema povezanih sa njegovim poslovnim aktivnostima u Nemačkoj. Nakon komplikacija sa dokumentacijom i poreskim obavezama, penzija mu je ponovo uspostavljena.

Todorov je ranije govorio da mu je mesečna penzija iznosila oko 2.700 bugarskih leva. Ipak, prema njegovim rečima, novac koji sada prima predstavlja njegov jedini prihod.

– Proslavio sam Bugarsku na svetskom bokserskom ringu i odbio milione koje su mi nudili iz Amerike, Evrope, Australije. Kada sam bio na vrhu, klanjali su mi se, govorili koliko sam veliki. Sada se prema meni ponašaju kao prema kriminalcu. Sramota – poručio je nekadašnji šampion, prema navodima bugarskog lista.

Verovao je da će mu ostanak u reprezentaciji i odanost Bugarskoj doneti sigurnost posle završetka karijere. Umesto toga, tvrdi da se suočio sa razočaranjem i finansijskim teškoćama.

Tokom boravka u Nemačkoj pokušao je da izgradi život izvan boksa. Prema ranijim izveštajima, bavio se poslovima snabdevanja prodavnica robom, dok je deo poslovnih aktivnosti vodio njegov sin.

Problemi sa penzijom dodatno su otežali situaciju, a Todorov je u avgustu 2025. godine govorio o neizvesnosti i tome da ne zna kako da reši problem sa novcem koji mu pripada.

Danas je, prema najnovijem intervjuu, ponovo u Bugarskoj i prima penziju, ali smatra da je način na koji se država odnosi prema njemu daleko od onoga što zaslužuje.

ČOVEK KOJI JE ZAUSTAVIO BUDUĆEG ŠAMPIONA

Razlog zbog kojeg je ova priča privukla toliko pažnje leži u jednom meču odigranom u Atlanti 1996. godine.

Tada je devetnaestogodišnji Mejveder važio za jednog od najvećih talenata američkog boksa. U polufinalu olimpijskog turnira suočio se sa Todorovim, koji ga je pobedio tesnom sudijskom odlukom u meču čiji je ishod ostao predmet rasprava.

Bugarski bokser plasirao se u finale i osvojio srebrnu medalju, pošto je izgubio od Tajlanđanina Somluka Kamsinga. Mejveder je morao da se zadovolji bronzom.

To je, međutim, bio samo početak njegove priče. Amerikanac je kasnije postao profesionalni šampion i karijeru završio sa 50 pobeda i nijednim porazom.