Košarka

Dan nakon derbija miljenik navijača Crvene zvezde odlazi u redove Evroligaša!

М.П.

23. 10. 2026. u 11:09 >> 11:10

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ODLAZAK sa Malog Kalemegdana!

Дан након дербија миљеник навијача Црвене звезде одлази у редове Евролигаша!

Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Bek Crvene zvezde Nemanja Nedović nalazi se na korak od prelaska u Makabi iz Tel Aviva, što je zvanično potvrdio i trener izraelskog velikana Oded Kataš.

Izraelski "Ponos" doživeo je težak šamar u Evroligi porazom od Reala (113:99), a situaciju im je dodatno otežala teška povreda prve zvezde tima Ifea Lundberga. Zbog toga je uprava kluba krenula u hitnu akciju, a izbor je pao na srpskog košarkaša koji je trenutno bez angažmana.

Nedović, koji je nakon epizode u Monaku slobodan igrač, predstavlja idealno rešenje za Makabi zbog svog prepoznatljivog eksplozivnog prvog koraka i instinkta za poentiranje.

– On je jedan od igrača koji se nalaze na listi. Neću ulaziti u detalje, ali razgovaraćemo sa menadžmentom i doneti konačne odluke – bio je jasan Kataš, potvrdivši da su pregovori u poodmakloj fazi.

Iako su domaći navijači priželjkivali njegov povratak na Mali Kalemegdan, bivši NBA igrač i osvajač Evrokupa će po svemu sudeći karijeru nastaviti u Tel Avivu, gde ga čeka uloga lidera u spoljnoj liniji.



 

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