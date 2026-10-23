Dan nakon derbija miljenik navijača Crvene zvezde odlazi u redove Evroligaša!

ODLAZAK sa Malog Kalemegdana!

Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Bek Crvene zvezde Nemanja Nedović nalazi se na korak od prelaska u Makabi iz Tel Aviva, što je zvanično potvrdio i trener izraelskog velikana Oded Kataš.

Izraelski "Ponos" doživeo je težak šamar u Evroligi porazom od Reala (113:99), a situaciju im je dodatno otežala teška povreda prve zvezde tima Ifea Lundberga. Zbog toga je uprava kluba krenula u hitnu akciju, a izbor je pao na srpskog košarkaša koji je trenutno bez angažmana.

Nedović, koji je nakon epizode u Monaku slobodan igrač, predstavlja idealno rešenje za Makabi zbog svog prepoznatljivog eksplozivnog prvog koraka i instinkta za poentiranje.

– On je jedan od igrača koji se nalaze na listi. Neću ulaziti u detalje, ali razgovaraćemo sa menadžmentom i doneti konačne odluke – bio je jasan Kataš, potvrdivši da su pregovori u poodmakloj fazi.

Iako su domaći navijači priželjkivali njegov povratak na Mali Kalemegdan, bivši NBA igrač i osvajač Evrokupa će po svemu sudeći karijeru nastaviti u Tel Avivu, gde ga čeka uloga lidera u spoljnoj liniji.

