Zvezda pokradena u večitom derbiju, evo ga i dokaz (VIDEO)
Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu sa 85:82 u okviru 7. kola Evrolige, ali se bura nakon neverovatne drame i produžetka u Beogradskoj areni ne stišava.
Navijači Crvene zvezde javno su iskazali nezadovoljstvo i poručili da je njihov klub grubo oštećen u samom finišu regularnog dela utakmice.
Kao glavni dokaz "krađe", pristalice crveno-belih ističu poslednji napad pre produžetka, kada je loptu uzeo plejmejker crno-belih, Karlik Džons.
On je prilikom pokušaja da sam reši utakmicu napravio grešku u vođenju lopte. Na video-snimku koji kruži internetom vidi se kako se košarkaš Partizana okliznuo, izgubio kontrolu, zatim uhvatio loptu sa obe ruke i ponovo počeo da je vodi.
- Ovo je po svim pravilima košarke čista greška koju prave deca od 7 godina. Da su sudije ovo videle, Zvezda bi imala tri sekunde i napad iz prednjeg polja za pobedu - navodi se u reakcijama revoltiranih navijača, koji podsećaju da im arbitri već drugu godinu zaredom na sličan način uskraćuju trijumf u derbiju.
Utakmica je završena pobedom Partizana, ali će se o sudijskim odlukama iz Beogradske arene sigurno pričati još dugo.
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