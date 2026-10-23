Košarka

Zvezda pokradena u večitom derbiju, evo ga i dokaz (VIDEO)

М.П.

23. 10. 2026. u 11:03

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Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu sa 85:82 u okviru 7. kola Evrolige, ali se bura nakon neverovatne drame i produžetka u Beogradskoj areni ne stišava.

Звезда покрадена у вечитом дербију, ево га и доказ (ВИДЕО)

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Navijači Crvene zvezde javno su iskazali nezadovoljstvo i poručili da je njihov klub grubo oštećen u samom finišu regularnog dela utakmice.

Kao glavni dokaz "krađe", pristalice crveno-belih ističu poslednji napad pre produžetka, kada je loptu uzeo plejmejker crno-belih, Karlik Džons.

On je prilikom pokušaja da sam reši utakmicu napravio grešku u vođenju lopte. Na video-snimku koji kruži internetom vidi se kako se košarkaš Partizana okliznuo, izgubio kontrolu, zatim uhvatio loptu sa obe ruke i ponovo počeo da je vodi.

- Ovo je po svim pravilima košarke čista greška koju prave deca od 7 godina. Da su sudije ovo videle, Zvezda bi imala tri sekunde i napad iz prednjeg polja za pobedu - navodi se u reakcijama revoltiranih navijača, koji podsećaju da im arbitri već drugu godinu zaredom na sličan način uskraćuju trijumf u derbiju.

Utakmica je završena pobedom Partizana, ali će se o sudijskim odlukama iz Beogradske arene sigurno pričati još dugo.




 

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