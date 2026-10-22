Penjaroja objasnio Špancima šta znači derbi, pa pomenuo i Navara: El klasiko je dečja igra za ovo

Trener crno-belih imao zanimljivo poređenje.

FOTO: N. Skenderija

Košarkaši Partizana večeras će u Areni dočekati Crvenu zvezdu (20.45, Arena premijum 1) u prvom ovosezonskom evroligaškom derbiju, koji izaziva pažnju u celoj Evropi. Atmosfera koju prave srpski navijači oduševljava sve ljubitelje sporta, pa su tako španski mediji odlučili da direktno iz prve ruke od svog sunarodnika saznaju kako izgleda biti deo ovakvog spektakla.

Ugledna "Marka" je od Đoana Penjaroje (57) dobila konkretno poređenje, s obzirom da je iskusni stručnjak imao prilike da prethodno sedi na klupi Barselone.

- Imao sam sreće da iskusim utakmice između Reala i Barse, koje su posebne. Međutim, koliko god to možda grubo zvučalo, to je prava dečja igra u poređenju sa večitim derbijem. Ovo je sasvim druga priča - rekao je Penjaroja, pa nastavio:

- U Srbiji postoji dodatni element, u pitanju su dva tima iz istog grada, što nije slučaj u "el klasiku". Beograd je podeljen, a vi osećate atmosferu u danima koji prethode utakmici, kao i u danima nakon nje. To je meč koji vredi isto koliko i svaki drugi, ali u ovom kontekstu nosi mnogo veću težinu.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

S obzirom da su sve karte rasprodate, očekuje se još jedan spektakl u Areni. Na tribinama će biti i 1.000 gostujućih navijača.

- Atmosfera je ovde potpuno drugačija. Počastvovan sam što imam priliku da doživim ovakav okršaj. To je i bio jedan od razloga koji me je motivisao kada sam odlučio da dođem u Beograd. Posebna utakmica, koja sa sobom nosi ogroman pritisak za sve učesnike - naglasio je Penjaroja.

S obzirom da i na klupi Crvene zvezde sedi Španac Ibon Navaro, logično je što je interesovanje medija sa Pirineja za srpski derbi ogromno. Ipak, za razliku od kolege, kormilar crveno-belih je prethodnih dana izbegavao novinare, a otkako je u našoj prestonici nisu se još videli na kafi ili ručku.

- Siguran sam da će iz ovoga izvući pouku. Jednostavno, ovaj meč morate da osetite iz prve ruke. Ne bi izgledalo dobro kada bi se treneri Partizana i Zvezde sreli pre duela. Osim ako ne želite da budete u vestima i da otvarate svaku informativnu emisiju. Naš odnos se neće promeniti, ali ovo su dva najveća rivala. Tako da ćemo se sresti tokom leta. Ako se vidimo u Malagi ili ako on dođe u Barselonu, popričaćemo neobavezno - zaključio je Penjaroja.