Bolji od Jokića? Šek rekao da je ovaj Amerikanac najbolji centar NBA lige! (VIDEO)

Voker Kesler na najbolji mogući način započeo je svoju epizodu u Los Anđeles Lejkersima. Novi centar slavnog NBA tima blistao je u pobedi nad Golden Stejt Voriorsima rezultatom 127:105, a njegov učinak odmah je privukao veliku pažnju košarkaške javnosti.

Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Kesler je utakmicu završio sa 26 poena i devet skokova, uz neverovatan procenat šuta. Pogodio je svih 12 pokušaja iz igre, ne ostavivši rivalima mnogo prostora da ga zaustave u reketu.

Njegovo izdanje podsetilo je na dominantne partije Šakila O'Nila, koji je svojevremeno bio jedna od najvećih sila pod košem u dresu Lejkersa. Kesler je postao prvi igrač ovog kluba još od Šeka 2003. godine koji je na jednoj utakmici zabeležio najmanje deset zakucavanja.

Impresivna partija nije prošla nezapaženo ni kod legendarnog centra. O'Nil je bio oduševljen onim što je video, pa je novom košarkašu Lejkersa odmah nadenuo nadimak „Milk Čemberlen“.

Kada je reč o savršenom šutu iz igre, u istoriji kluba zabeležen je i još impresivniji učinak. Vilt Čemberlen je u martu 1969. godine pogodio svih 14 pokušaja, što je i dalje rezultat bolji od Keslerovog.

Posebnu težinu njegovom nastupu daje činjenica da prethodno nije odigrao takmičarski meč još od poslednjeg dana oktobra, zbog problema sa povredom. Ipak, duga pauza očigledno nije ostavila preveliki trag na njegovoj igri, pošto je od samog početka delovao sigurno i fizički spremno.

Lejkersi su na kraju upisali ubedljiv trijumf od 22 poena razlike, a Kesler je već na prvom nastupu pokazao zbog čega klub polaže velike nade u njega.

Savršenih 12 od 12 iz igre, 26 poena i devet skokova predstavljaju impresivan početak, dok bi saradnja sa Dončićem mogla da bude jedan od važnih aduta Lejkersa u nastavku sezone.

Bivši centar Jute je oduševio sve, a Šek je nakon meča čak izjavio i da je Kesler najbolji centar lige, očigledno zaboravivši na trostrukog MVP-a i najboljeg košarkaša današnjice, Nikolu Jokića.

"Walker Kessler is the best big man in the NBA." @SHAQ has high praise for the Lakers' new center after his season debut 🙌 https://t.co/rhiECypFH9 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 22, 2026

Ipak, poznato je da Šek voli i ceni Jokića, pa mu se ovo neće zameriti jer gura "svoje" Lejkerse koji bi vođeni Dončićem, Rivsom i Keslerom mogli da imaju veoma dobru sezonu ove godine.