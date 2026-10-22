Košarka

Košarkaš Olimpije Milana otkrio - imao sam ponudu Crvene zvezde!

Filip Milošević

22. 10. 2026. u 15:41

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Amerikanac i jedan od najboljih šutera Olimpije Milano, Gerison Metjuz, otkrio je da je imao ponudu Crvene zvezde.

Кошаркаш Олимпије Милана открио - имао сам понуду Црвене звезде!

Foto: Massimo Ceretti / imago sportfotodienst / Profimedia

Rastanak sa Indijanom dogodio se u prazničnom periodu, a zatim je usledila višemesečna pauza koja mu je teško pala.

- Prošle godine, kada su me Pejsersi otpustili, bio je Božić. Posle toga nisam igrao šest meseci i to je uticalo na mene. Premlad sam da bih se penzionisao. Zato sam promenio agenciju, posle čega sam dobio ponude Crvene zvezde i Olimpije.

Dolazak u Evropu mu je prijao.

- Srećan sam sa novim izazovom. Veoma je zabavno igrati ovde, zbog kvaliteta timova, navijača i činjenice da je svaka utakmica važna - poručio je Metjuz.

Upravo je takmičarski značaj svakog susreta izdvojio kao jednu od stvari koje mu najviše prijaju. Posle šest meseci bez igre, ponovo ima priliku da se dokazuje na terenu i zadovolji želju zbog koje nije želeo da razmišlja o penziji.

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