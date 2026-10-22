Večiti derbi ponovo na evropskoj sceni: Partizan i Zvezda u borbi za prestiž, Meridianbet nagrađuje svaku trojku!

Sve je spremno za novi spektakl evropske košarke!

FOTO: N. Skenderija

Partizan i Crvena zvezda Meridianbet izlaze na parket Beogradske arene, gde ih očekuje prvi ovosezonski večiti derbi u okviru sedmog kola Evrolige .

Najveći rivali srpske košarke ponovo su pod svetlima reflektora. U utakmici u kojoj trenutna forma i statistika često ostaju u drugom planu, svaki korak, skok i pogođen šut mogu da odluče pobednika.

Ulog je mnogo veći od bodova, jer večiti derbi sa sobom uvek nosi prestiž, emocije i posebnu energiju koju je teško uporediti sa bilo kojom drugom.

Istorija evroligaških duela večitih rivala najbolje pokazuje koliko su ovi susreti nepredvidivi. U decembru prošle godine Partizan je nadoknadio čak 16 poena zaostatka i slavio rezultatom 79:76, u jednom od najuzbudljivijih preokreta ovog rivalstva. Samo nekoliko meseci ranije, u januaru 2025, Crvena zvezda Meridianbet je odnela pobedu rezultatom 73:71, u utakmici odlučenoj u samoj završnici. Takvi susreti potvrđuju da u večitom derbiju nema sigurnog favorita i da jedan potez može promeniti tok čitave utakmice.

Svaka trojka na derbiju donosi tri besplatna spina!

Dok se večiti rivali budu nadmetali na parketu, Meridianbet je pripremio posebno iznenađenje za sve ljubitelje košarke.

Ovoga puta nije važno ko pogađa sa distance, jer svaka uspešna trojka Partizana ili Crvene zvezde donosi tri besplatna spina !

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Susreti Partizana i Crvene zvezde odavno su prerasli okvire domaćih takmičenja i postali jedan od najprepoznatljivijih košarkaških duela u Evropi.

Atmosfera na tribinama, borba za svaku loptu i neizvesnost do poslednjeg napada ono su što večiti derbi čini jednim od najatraktivnijih događaja evropske košarke.

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