Amerika je zatečena! "Izgubio sam svako poštovanje prema Luki Dončiću"

Košarkaš Golden stejta Jaksel Lendeborg izjavio je, posle poraza njegove ekipe od Los Anđeles Lejkersa na startu nove NBA sezone, da je izgubio svako poštovanje prema zvezdi Lejkersa Luki Dončiću.

Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Ovaj novajlija Voriorsa započeo je danas karijeru odbijajući da ustukne pred aktuelnim najboljim strelcem NBA lige.

Dončić je njihovu dugotrajnu razmenu provokacija na terenu krunisao košem sa pola terena, preko ruke Lendeborga, uz zvuk sirene za kraj prvog poluvremena.

Slovenac je odneo pobedu na kraju, pošto su Lejkersi pobedili Voriorse sa 127:105, pri čemu je Dončić postigao 28 poena za samo tri četvrtine.

Ipak, Lendeborg tu nije stao, pošto je na konferenciji za novinare posle utakmice optužio Dončića da stalno prigovara i da živi od iznuđivanja faulova.

"Izgubio sam svako poštovanje prema Dončiću, čoveče. Bilo je užasno... Mnogo simuliranja, mnogo iznuđivanja faulova, mnogo moljenja sudija. Definitivno zanimljiva prva utakmica za mene", rekao je Lendeborg.

Ovaj 24-godišnji ruki objasnio je da je ušao u raspravu sa Dončićem zbog stalnog prigovaranja slovenačkog igrača sudijama, što je, doduše, uobičajena pojava na većini utakmica u Dončićevoj devetogodišnjoj karijeri.

Lendeborg, koji je prošle sezone osvojio NCAA titulu sa Mičigenom, izjavio je da je ranije uživao gledajući video-snimke Dončićevih partija, ali da sada ima znatno kritičnije mišljenje o Dončićevim veštinama.

"To što sam se iznervirao nema veze sa dosuđenim faulom. Radi se o tome da se on žali celu utakmicu i onda dobije faul. Čestitam ti, brate. I onda mi se obraća kao da je uradio nešto veliko. Brate, daj molim te. To je prosto jadno, razumeš", rekao je Lendeborg.

"To me je na kratko izbacilo iz takta, jer sam ga, kao što rekoh, veoma poštovao. Ali toga više nema. Nestalo je", dodao je on.

Lendeborg i Dončić su tokom većeg dela druge četvrtine razmenjivali uvrede, a Lendeborgu je dosuđena tehnička greška nakon što je izgovorio nešto toliko glasno i vulgarno da je privuklo pažnju sudija.

"Govorio sam mu da je očajan, da ne može da postigne koš preko mene. To sam mu pričao celu utakmicu. Naravno, opsovao sam par puta. Zato sam i dobio tehničku, ali hteo sam da mu stavim do znanja šta mislim pošto se smejao i pričao, a sve je počelo bog tog jednog dosuđenog faula", rekao je ovaj ruki.

Dončić je uglavnom uz osmeh ispratio Lendeborgove provokacije, ali zvezdi Lejkersa konfrontacije nisu strane. Prošle sezone mu je dosuđeno 16 tehničkih grešaka, zbog čega je zaradio jednu utakmicu suspenzije jer je prešao limit za jednu sezonu.

"Pričao je svašta, ali ove sezone se trudim da ne odgovaram. Ne želim da dobijam tehničke. Ovog puta nije dosuđena obostrana tehnička, jer nisam ništa rekao, tako da radim na tome. Kao što vidite, mislim da je to odlično uspelo", rekao je Dončić.

Dončić i Lendeborg bi trebalo ponovo da se sretnu 30. oktobra, kada Lejkersi gostuju u San Francisku.