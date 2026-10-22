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POMOĆ KLUBOVIMA: Sportski savez Srbije poklonio opremu Ubljanima

Nedeljko Iljukić

22. 10. 2026. u 12:30

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PREDSEDNIK Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek i generalni sekretar Goran Marinković posetili su Sportski savez opštine Ub i razgovarali sa predsednikom Nebojšom Živanovićem o situaciji u sportu ove lokalne samouprave. Ovom prilikom donirana je oprema za ubske klubove, a istog dana uručena je fudbalskim klubovima koji su najbrojniji u članstvu, dok će preostale rekvizite dobiti i klubovi dvoranskih sportova.

ПОМОЋ КЛУБОВИМА: Спортски савез Србије поклонио опрему Убљанима

Sportski savez Srbije

- Od svog osnivanja imamo odličnu saradnju sa Sportskim savezom opštine Ub. Od januara 2018. godine od kad ovaj teritorijalni sportski savez postoji unapređena je sportska infrastruktura u koju opština ulaže i napravila je sjajne uslove kako za profesionalne sportiste tako i za rekreativce. Sportski klubovi se razvijaju i postižu sjajne rezultate. Nadam se da će donacija opreme Sportskog saveza Srbije biti mali podstrek za dalji rad klubova, ali i samog sportskog saveza – istakao je predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek.

- Nastojimo da negujemo dobru saradnju sa teritorijalnim sportskim savezima i pomažemo koliko možemo. Verujem da je i uključenost u dva projekta Sportskog saveza Srbije, Ligu malih šampiona i Seoske igre Sportskog saveza Srbije, doprinelo povećanju broja aktivnosti za rekreativce. Nadam se da ćemo u budućnosti sarađivati na još više konkretnih projekata – rekao je generalni sekretar Goran Marinković.

Predsednik Sportskog saveza opštine Ub Nebojša Živanović zahvalio se na dugogodišnjoj saradnji i sportskoj opremi koju je donirao Sportski savez Srbije uz želju da se dobra praksa ne menja ni u godinama koje dolaze.

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