Košarka

Partizan sve jači: Stigao toliko čekani krilni centar (VIDEO)

Ч.В.

22. 10. 2026. u 11:20

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ZATIŠJE, a onda dva pojačanja u dva dana za Partizan.

Партизан све јачи: Стигао толико чекани крилни центар (ВИДЕО)

foto:N.Skenderija

Nakon što su crno-beli potpisali Antonija Rivsa, stigao je i toliko željeni krilni centar, prenosi "Mozzart sport".

U pitanju je Robert Frenks, koji je stigao iz Kine pošto je raskinuo ugovor sa Nanđingom, kinskim klubom u koji je stigao ovog leta.

Ovaj 29-godišnjak ima bogato iskustvo iz NBA lige, australijske NBL i japanske B Lige. Do kraja sedmice će stići u Beograd i staviće se na raspolaganje Đoanu Penjaroji.

Frenks će pojačati konkurenciju na poziciji četiri koja je deficitarna posle povrede Derika Vilisa. Na tom mestu trenutno igraju Nikola Tanasković i Bandža Si.

Amerikanac je u NBA ligi nastupao za Orlando, a sa njegovim razvojinim timom Lejklendom osvojio je Dž-ligu 2021. godine.

Nema veliko iskustvo igranja u Evropi. Tačnije "preko bare" je bio samo jednu sezonu, dres Galil Gilboe je nosio 2023. godine.

Frenks je još nastupao za australijski Briznejb, Adelejd, zatim japanske klubove Nagoja i Ibaraki, a u Kini je nosio dres pomenutog Nanđinga.

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