Zvezda zvanično jača: Kristijan Koloko došao u Beograd (VIDEO)
POJAČANjE Crvene zvezde stiglo u Srbiju i to pred večiti derbi.
Kristijan Koloko je pre nekoliko dana potpisao za crveno-bele, a ovog četvrtka došao je u glavni grad naše zemlje i posle lekarskih pregleda staviće se na raspolaganje Ibonu Navaru.
Kamerunac neće biti u timu za večerašnji okršaj sa Partizanom u Evroligi. Ostaje da se vidi da li će ga navijači videti u narednom meču ABA lige protiv Igokee.
Ovaj 211 centimetara visoki košarkaš stigao je u Zvezdu i pojačaće centarsku liniju koju još čine Džonatan Motli i Ebuka Izundu.
Koloku je ovo prvi iskustvo u Evropi. Do sad je igrao samo u NBA ligi, nastupao je za Toronto reptorse, LA lejkerse, Memfis grizlise i Atlantu hokse.
Podsetimo, utakmica Partizan - Crvena zvezda igra se ovog četvrtka od 20.45 u "Beogradskoj areni".
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