Košarka

Zvezda zvanično jača: Kristijan Koloko došao u Beograd (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

22. 10. 2026. u 10:10

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POJAČANjE Crvene zvezde stiglo u Srbiju i to pred večiti derbi.

Звезда званично јача: Кристијан Колоко дошао у Београд (ВИДЕО)

FOTO: Ethan Miller / Getty images / Profimedia

Kristijan Koloko je pre nekoliko dana potpisao za crveno-bele, a ovog četvrtka došao je u glavni grad naše zemlje i posle lekarskih pregleda staviće se na raspolaganje Ibonu Navaru.

Kamerunac neće biti u timu za večerašnji okršaj sa Partizanom u Evroligi. Ostaje da se vidi da li će ga navijači videti u narednom meču ABA lige protiv Igokee.

Ovaj 211 centimetara visoki košarkaš stigao je u Zvezdu i pojačaće centarsku liniju koju još čine Džonatan Motli i Ebuka Izundu.

Koloku je ovo prvi iskustvo u Evropi. Do sad je igrao samo u NBA ligi, nastupao je za Toronto reptorse, LA lejkerse, Memfis grizlise i Atlantu hokse.

Podsetimo, utakmica Partizan - Crvena zvezda igra se ovog četvrtka od 20.45 u "Beogradskoj areni".

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