Košarka

Dominacija: Sjajni Šelton zasluženo proglašen za MVP-a četvrtog kola Aba lige

Танјуг

20. 10. 2026. u 14:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Košarkaš Ilirije Kameron Šelton najkorisniji je igrač (MVP) četvrtog kola ABA lige, saopšteno je iz takmičenja.

Доминација: Сјајни Шелтон заслужено проглашен за МВП-а четвртог кола Аба лиге

FOTO: KK Ilirija/Filip Barbalić/ABA liga

Šelton je u veoma ubedljivoj pobedi nad Megom (96:62) postigao 25 poena, imao osam skokova, četiri asistencije i po jednu ukradenu loptu i blokadu, što mu je ukupno donelo indeks korisnosti 39.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

RADNIČKI SA DINAMOM: Kragujevčani i Pančevci sutra otvraju sedmo kolu ARKUS Superlige za rukometaše
Ostali sportovi

0 0

RADNIČKI SA DINAMOM: Kragujevčani i Pančevci sutra otvraju sedmo kolu ARKUS Superlige za rukometaše

ZBOG evropskih obaveza Pančevaca, rukometaši Radničkog i Dinama svoj meč sedmog kola ARKUS Superlige Srbije odigraće već u sredu u Kragujevcu. Šumadinci se nadaju da mogu da iznenade goste, koji su loše startovali u Evrokupu. Ostali mečevi igraju se od subote do ponedeljka, kada se u derbiju kola u Šapci sastaju Metaloplastika i Crvena zvezda>

20. 10. 2026. u 13:12

Politika
Tenis
Fudbal
MDS REWIRED: Kako tehnologija menja poslovanje

MDS REWIRED: Kako tehnologija menja poslovanje