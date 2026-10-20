Dominacija: Sjajni Šelton zasluženo proglašen za MVP-a četvrtog kola Aba lige
Košarkaš Ilirije Kameron Šelton najkorisniji je igrač (MVP) četvrtog kola ABA lige, saopšteno je iz takmičenja.
Šelton je u veoma ubedljivoj pobedi nad Megom (96:62) postigao 25 poena, imao osam skokova, četiri asistencije i po jednu ukradenu loptu i blokadu, što mu je ukupno donelo indeks korisnosti 39.
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