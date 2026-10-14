ALARM U DENVERU! Razlog je Nikola Jokić

Paranoja vlada u Koloradu zbog njihovog najboljeg igrača.

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Nikola Jokić mogao bi narednog leta da potpiše novi petogodišnji ugovor sa Denver Nagetsima, vredan oko 360 miliona dolara, čime bi postao najplaćeniji košarkaš u istoriji NBA lige. Ipak, uprkos njegovim dosadašnjim porukama da želi da ostane u Koloradu, u klubu i dalje postoji zabrinutost zbog konkurentnosti ekipe koja bi trebalo da se bori za šampionsku titulu.

O neizvesnosti koja prati budućnost srpskog centra pisao je Džon Holindžer iz „Atletika“, ukazujući na to da bi kvalitet igračkog kadra mogao da bude važan faktor prilikom donošenja konačne odluke.

Jokić je u više navrata isticao privrženost Denveru, ali se u franšizi, prema tim navodima, ne smatra da je njegov ostanak potpuno izvestan dok novi ugovor ne bude potpisan.

- Iako je najbolji igrač u istoriji Denvera insistirao na tome da želi da ostane u klubu i potpiše ogroman petogodišnji ugovor vredan, prema trenutnim projekcijama, 360 miliona dolara, u gradu na velikoj nadmorskoj visini postoji opravdan strah da bi nedostaci ostatka ekipe mogli da ga navedu da razmisli o drugim opcijama - napisao je Holindžer.

REPORT: Nikola Jokic has insisted he wants to stay in Denver, but there is "justifiable paranoia" there that the shortcomings of the rest of the roster could make his eye wander, per Hollinger. https://t.co/AtKuzibBKx — The Sports Place (@offsportsplace) October 14, 2026

Razlog za zabrinutost nije samo finansijska strana budućeg dogovora već i pitanje koliko Denver može da iskoristi najbolje godine trostrukog najkorisnijeg igrača NBA lige. Jokić je sposoban da podigne nivo igre svojih saigrača, ali kvalitet ostatka rostera i problemi sa povredama mogli bi da otežaju borbu za šampionski prsten.

Denver je ostao bez Pejtona Votsona i Jonasa Valančijunasa, dok se od iskusnog Demara Derozana očekuje da doprinese kao šesti igrač. Istovremeno, dubina klupe ostaje jedno od pitanja uoči nove sezone, a povrede startera dodatno komplikuju planove Nagetsa.

U takvim okolnostima, rezultati bi mogli da utiču i na širu sliku Jokićeve budućnosti, bez obzira na to što je srpski košarkaš ranije govorio o želji da karijeru završi u Denveru.

Jokić je 2022. godine potpisao supermaksimalni ugovor sa Denverom, koji traje do kraja sezone 2027/28., uz opciju igrača za poslednju godinu. Srpski centar već ima mogućnost da potpiše četvorogodišnje produženje vredno oko 280 miliona dolara, ali bi odlaganjem odluke do narednog leta mogao da obezbedi znatno unosniji finansijski paket.

Prema trenutnim projekcijama, novi petogodišnji ugovor mogao bi da dostigne vrednost od oko 360 miliona dolara, odnosno približno 80 miliona više u odnosu na produženje koje mu je dostupno ranije.

Za Denver je zato naredni period važan na dva nivoa: klub mora da pronađe način da ostane konkurentan u borbi za titulu, ali i da pokaže da može da izgradi ekipu dostojnu igrača koji već godinama predstavlja temelj njegove franšize.