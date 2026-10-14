Hrvat seo na klupu evroligaša: Evo ko je zamenio Galbijatija
Nakon otkaza u Baskoniji Paola Galbijatija, tim iz Vitorije je imenovao novog trenera.
Velimir Perasović novi je trener španskog kluba. Hrvatski stručnjak je na klupi zamenio Paola Galbijatija koji je ranije danas dobio otkaz
Baskonija je objavila saopštenje o prekidu saradnje sa glavnim trenerom Paolom Galbijatijem, koja je započela u avgustu 2025. godine. Sada je imenovala i Hrvata za novog trenera.
Perasović je Baskoniju predvodio u tri navrata — od 2005. do 2007. godine, zatim od 2015. do 2016, kao i tokom sezone 2018/19.
U prvom mandatu na klupi kluba iz Vitorije osvojio je Kup kralja i Superkup Španije 2006. godine, a njegov povratak predstavljao bi pokušaj da se ekipa vrati na pobjednički kolosijek.
Hrvatski trener je u posljednjih pet godina radio u ruskom Uniksu iz Kazanja, a sada bi mogao da dobije novu priliku u sredini koju veoma dobro poznaje.
Baskonija se tako odlučila za promjenu na klupi već nakon pet kola Evrolige, u nadi da će dolazak novog trenera donijeti stabilnost i bolje rezultate u nastavku sezone.
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