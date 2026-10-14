Hrvat seo na klupu evroligaša: Evo ko je zamenio Galbijatija

Nakon otkaza u Baskoniji Paola Galbijatija, tim iz Vitorije je imenovao novog trenera.

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Velimir Perasović novi je trener španskog kluba. Hrvatski stručnjak je na klupi zamenio Paola Galbijatija koji je ranije danas dobio otkaz

Baskonija je objavila saopštenje o prekidu saradnje sa glavnim trenerom Paolom Galbijatijem, koja je započela u avgustu 2025. godine. Sada je imenovala i Hrvata za novog trenera.

Perasović je Baskoniju predvodio u tri navrata — od 2005. do 2007. godine, zatim od 2015. do 2016, kao i tokom sezone 2018/19.

U prvom mandatu na klupi kluba iz Vitorije osvojio je Kup kralja i Superkup Španije 2006. godine, a njegov povratak predstavljao bi pokušaj da se ekipa vrati na pobjednički kolosijek.

Hrvatski trener je u posljednjih pet godina radio u ruskom Uniksu iz Kazanja, a sada bi mogao da dobije novu priliku u sredini koju veoma dobro poznaje.

Baskonija se tako odlučila za promjenu na klupi već nakon pet kola Evrolige, u nadi da će dolazak novog trenera donijeti stabilnost i bolje rezultate u nastavku sezone.