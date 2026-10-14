Prvi otkaz u Evroligi! Trener ostao bez posla nakon loših rezultata

Nakon petog kola Evrolige imamo prvi otkaz za nekog od trenera.

Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia

Baskonija je objavila saopštenje o prekidu saradnje sa glavnim trenerom Paolom Galbijatijem, koja je započela u avgustu 2025. godine.

Klub je u sredu obavestio trenera o odluci da raskine ugovor. Ova odluka usledila je nakon što je Baskonija zabeležila učinak od jedne pobede i četiri poraza na početku sezone u Evroligi, zbog čega se posle pet kola nalazi na začelju tabele.

Španski klub je u utorak na domaćem terenu izgubio od ekipe Dubaija, a prethodno su zabeležili poraze od Bešiktaša, Valensije i Olimpijakosa, dok su jedinu pobedu ostvarili protiv Olimpije iz Milana.

Prošle sezone, pod vođstvom Galbijatija, Baskonija je uspela da osvoji Kup kralja, ali je eliminisana u četvrtfinalu ACB lige i zauzela 18. mesto u Evroligi.

