Prvi otkaz u Evroligi! Trener ostao bez posla nakon loših rezultata
Nakon petog kola Evrolige imamo prvi otkaz za nekog od trenera.
Baskonija je objavila saopštenje o prekidu saradnje sa glavnim trenerom Paolom Galbijatijem, koja je započela u avgustu 2025. godine.
Klub je u sredu obavestio trenera o odluci da raskine ugovor. Ova odluka usledila je nakon što je Baskonija zabeležila učinak od jedne pobede i četiri poraza na početku sezone u Evroligi, zbog čega se posle pet kola nalazi na začelju tabele.
Španski klub je u utorak na domaćem terenu izgubio od ekipe Dubaija, a prethodno su zabeležili poraze od Bešiktaša, Valensije i Olimpijakosa, dok su jedinu pobedu ostvarili protiv Olimpije iz Milana.
Prošle sezone, pod vođstvom Galbijatija, Baskonija je uspela da osvoji Kup kralja, ali je eliminisana u četvrtfinalu ACB lige i zauzela 18. mesto u Evroligi.
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