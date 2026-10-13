Denver otpustio Miškovog igrača

Denver nagetsi su zvanično otpustili beka Lonija Vokera, koji tokom trening kampa nije uspeo da se izbori za mesto u timu.

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Loni Voker je početkom avgusta potpisao negarantovani ugovor sa Denverom vredan 3,3 miliona dolara.

Cilj je bio povratak u NBA ligu posle uspešne sezone provedene u Evropi, ali dvadesetsedmogodišnji bek tokom pripremnog perioda nije dobio pravu priliku u timu Dejvida Adelmana.

Tokom predsezone odigrao je samo dve utakmice za Nagetse, uz ukupno četiri poena za 17 minuta na parketu.

U poslednjem pripremnom meču, u kojem je Denver savladao Čikago bulse rezultatom 133:128, Voker nije ulazio u igru.

Neposredno pre nego što je Denver saopštio odluku o otpuštanju, Voker je promenio menadžera. Poznati košarkaški agent Miško Ražnatović objavio je da je američki igrač postao novi klijent njegove agencije Beobasket, što je poslovni potez koji verovatno nagoveštava da će Voker novi angažman potražiti u Evropi.

Loni Voker se na Starom kontinentu premijerno pojavio tokom sezone 2024/25, kada je od oktobra do februara nosio dres Žalgirisa. U julu prošle godine pridružio Makabiju, a između angažmana u Kaunasu i Tel Avivu stigao je da odigra 20 utakmica za Filadelfija seventisikserse u NBA ligi.

Na 28 evroligaških utakmica u dresu "ponosa Izraela" prosečno je beležio 15,2 poena, 2,5 skokova i 2,3 asistencije.

Vokera je na NBA draftu 2018. sa 18. pozicije birao San Antonio. Četiri sezone je proveo u Teksasu, da bi kasnije igrao za Lejkerse i Bruklin.

Kada se sve sabere, sakupio je, računajući i plej-of mečeve, ukupno 361 nastup u najjačoj ligi sveta. U utakmicama regularnog dela sezone prosečno je beležio okruglo 10 poena, 2,3 uhvaćene lopte i 1,5 asistencija.