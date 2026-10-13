KRAJ "IGRE I SKRIVANJA": Kako Poreska uprava gasi sivu zonu i koliko zapravo košta izbegavanje prijave prihoda

VREME kada se na tržištu neprijavljenih prihoda moglo proći „ispod radara“ definitivno prolazi. Sa sve naprednijim digitalnim alatima, ukrštanjem podataka i pojačanim inspekcijskim nadzorom, Poreska uprava Republike Srbije sve preciznije mapira tokove novca.

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Oni koji i dalje svesno biraju sivu zonu – bilo da je reč o neprijavljenom izdavanju stanova "na dan" i dugoročno, honorarima iz inostranstva ili nepodnetim poreskim prijavama – danas se suočavaju sa finansijskim rizikom koji višestruko prevazilazi samu zaradu.

Digitalni alati i nevidljiva mreža: Zašto se više ne može pobeći?

Nekada su poreske kontrole zavisile isključivo od terenskih prijava i sporadičnih inspekcija. Danas, međutim, sistem funkcioniše automatski.

Ukrštanje podataka: Poreska uprava lako upoređuje prilive na račune fizičkih lica, promet preko POS terminala, oglase na specijalizovanim portalima za iznajmljivanje nekretnina, kao i podatke o prelasku granice i imovini.

Međunarodna razmena: Zahvaljujući globalnim sporazumima o automatskoj razmeni finansijskih podataka, prihodi ostvareni preko platformi kao što su Upwork, Fiverr ili inostranih kripto-menjačnica više nisu skriveni od domaćih regulatora.

Inspektori više ne moraju da nagađaju ko, šta i kome izdaje – digitalni tragovi su javno dostupni, a algoritmi sami prepoznaju odstupanja između prijavljenih prihoda i stvarnog stila života.

Koliko košta "ušteda" na porezu?

Oni koji pokušaju da uštede nekoliko hiljada dinara na ime neplaćenog poreza, na kraju često plaćaju višestruko veće račune. Kaznena politika je jasna i nemilosrdna, a sastoji se od nekoliko slojeva:

Zatezna kamata: Na svaki neplaćeni dinar poreza obračunava se zakonska zatezna kamata koja se akumulira iz dana u dan, čineći dug znatno veđim kako vreme odmiče.

Prekršajne kazne: Nepodnošenje poreskih prijava u zakonskom roku povlači novčane kazne koje se za fizička lica kreću od nekoliko desetina hiljada dinara, dok za pravna lica i preduzetnike mogu dostići stotine hiljada, pa i milionske iznose.

Krivična odgovornost: Ukoliko iznos utajenog poreza pređe zakonom propisani cenzus (zakonski prag za težu utaju), siva zona prestaje da bude prekršaj i postaje krivično delo. U težim slučajevima, zakon za utaju poreza predviđa i zatvorske kazne od nekoliko meseci do čak pet godina, uz obavezu vraćanja celokupnog iznosa u budžet sa kamatama.

Od stanova do honorara: Gde su najveći rizici?

Tržište nekretnina: Vlasnici stanova koji izdaju nekretnine, a ne prijavljuju prihode zakupodavca, našli su se na udaru jer platforme i komunalna preduzeća pružaju jasne podatke o potrošnji i oglasima. Kazne za neprijavljivanje imovine i prihoda od imovine redovno se naplaćuju uz retroaktivni obračun.

Frilenseri i digitalni radnici: Svi oni koji ostvaruju prilive iz inostranstva, a godinama su ignorisali obavezu prijave i plaćanja poreza i doprinosa, sada se suočavaju sa pozivima za utvrđivanje obaveza. Država je u prethodnom periodu uvela povoljnije modele oporezivanja za ovu grupu, ali ignorisanje sistema više nema opravdanje.

Zaključak: Račun uvek stiže na naplatu

Siva zona u Srbiji postepeno, ali sigurno gubi prostor. Finansijska sigurnost se više ne gradi na skrivanju prihoda, jer sistem naplate postaje efikasniji i automatizovaniji nego ikada pre. U digitalnom dobu, račun za izbegavanje zakona stiže brže i košta mnogo više nego redovno izmirivanje obaveza.