"Alo, upalite televizor"! Košarkaški svet u neverici nakon ovih reči o Nikoli Jokiću

Košarkaška javnost je na nogama, ali ne zbog pada forme srpskog asa, već zbog neverovatnih reči hvale koje stižu direktno iz Amerike!

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Čuveni novinar Linkoln Hejl je svojom analizom u prestižnom magazinu "Sports Illustrated" potpuno zapalio društvene mreže, uporedivši Nikolu Jokića sa tri najveće ikone u istoriji NBA lige odjednom.

- Rizikujući da zvučim previše dramatično, moram reći da je gledati Jokića na terenu isto što i istovremeno gledati Karima Abdul-Džabara, Medžika Džonsona i Larija Birda“, ispalio je Hejl i ostavio američke ljubitelje košarke u apsolutnom šoku.

Dok su pojedini kritičari preko leta pokretali debate o tome da li je tridesetjednogodišnji Somborac umoran i da li je njegov zenit prošao, Jokić im je odgovorio na brutalan način i u prijateljskim utakmicama pred zvanični start NBA sezone.

Ispalio je asistenciju iza leđa preko celog terena kroz trojicu defanzivaca za Kema Džonsona, što je već proglašeno dodavannяm godine. Podelio je svoj čuveni "kvoterbek" pas preko čitavog igrališta za brutalno zakucavanje Kristijana Brauna.

Američki novinar je na kraju poslao jasnu poruku svim skepticima koji misle da je srpski centar istrošen:

- Uključite prenos i uverite se sami, gledamo živu legendu.

Inače Nagetsima su ostala još dva pripremna meča. U četvrtak će od 4.30 igrati protiv Los Anđeles Klipersa u gostima. Dva dana kasnije, takođe će u El-Eju igrati protiv Lejkersa.

Prvu utakmicu u sezoni 2026/27 Denver će igrati u petak, 23. oktobra, od 3.30 časova protiv Oklahome kod kuće, u velikom derbiju Zapadne konferencije.