BLOKADERSKI PROFESOR NA NOVOJ S PRIZNAO PORAZ: Vučić ima magiju, ljudi ga vole
PROFESOR na Pravnom fakultetu i član Zeleno-levog fronta (ZLF) Svetislav Kostić, tokom gostovanja na tajkunskoj televiziji Nova S javno je priznao političku snagu Aleksandra Vučića, shvatio da gube predstojeće izbore, a potom prešao na najprizemnije vređanje starijih sugrađana!
Ovaj blokaderski funkcioner i profesor najpre je srušio sve iluzije sopstvenih pristalica priznanjem da je narod neraskidivo uz Aleksandra Vučića:
- Za jedan deo tih birača to je potpuno svejedno, oni će za Vučića glasati šta god da se desi jer tu se radi o jednoj magiji koju on jeste definitivno uspeo da postigne - rekao je Kostić, svestan da opozicija nema nikakve šanse.
Međutim, pravi skandal nastao je kada je Kostić pokazao stravičan ejdžizam i otvorenu mržnju prema starijim osobama i penzionerima!
On se obrušio na bivšeg predsednika Srbije Tomislava Nikolića, tvrdeći da je "star i umoran čovek koji ne može da iznese kampanju", na šta ga je čak i zgranuta voditeljka opomenula da daje neprimerene izjave.
(24sedam)
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HRVATI U PROBLEMU: Pustili invazivnu vrstu zbog zmija, sad se premnožili i uništavaju sve - situacija plaši lovce i zbunjuje naučnike (VIDEO)
MOŽDA ste čuli za situaciju s indijskim mungosima na hrvatskom ostrvu Čiovu koja je privukla i pažnju naučnika iz Evrope. Naime, na ostrvo su doveli novu vrstu jer je zmija bilo previše, a sada je previše - mungosa.
12. 10. 2026. u 17:07
Komentari (0)