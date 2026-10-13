Politika

BLOKADERSKI PROFESOR NA NOVOJ S PRIZNAO PORAZ: Vučić ima magiju, ljudi ga vole

В. Н.

13. 10. 2026. u 12:14

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PROFESOR na Pravnom fakultetu i član Zeleno-levog fronta (ZLF) Svetislav Kostić, tokom gostovanja na tajkunskoj televiziji Nova S javno je priznao političku snagu Aleksandra Vučića, shvatio da gube predstojeće izbore, a potom prešao na najprizemnije vređanje starijih sugrađana!

БЛОКАДЕРСКИ ПРОФЕСОР НА НОВОЈ С ПРИЗНАО ПОРАЗ: Вучић има магију, људи га воле

Foto: Printskrin

Ovaj blokaderski funkcioner i profesor najpre je srušio sve iluzije sopstvenih pristalica priznanjem da je narod neraskidivo uz Aleksandra Vučića:

- Za jedan deo tih birača to je potpuno svejedno, oni će za Vučića glasati šta god da se desi jer tu se radi o jednoj magiji koju on jeste definitivno uspeo da postigne - rekao je Kostić, svestan da opozicija nema nikakve šanse.

Međutim, pravi skandal nastao je kada je Kostić pokazao stravičan ejdžizam i otvorenu mržnju prema starijim osobama i penzionerima!

On se obrušio na bivšeg predsednika Srbije Tomislava Nikolića, tvrdeći da je "star i umoran čovek koji ne može da iznese kampanju", na šta ga je čak i zgranuta voditeljka opomenula da daje neprimerene izjave.

(24sedam)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PORUKE KOJE JE PAJTIĆ SLAO SARADNICIMA: Instrukcije za blokade, pritisak na institucije i delovanje plenuma! (FOTO)
Politika

0 3

PORUKE KOJE JE PAJTIĆ SLAO SARADNICIMA: Instrukcije za blokade, pritisak na institucije i delovanje plenuma! (FOTO)

Poruke koje je Bojan Pajtić tokom marta slao svojim saradnicima otkrivaju planove, smernice i konkretne instrukcije za dalje delovanje. U njima se razmatraju aktivnosti blokadera, uloga studentskih plenuma i zborova građana, kao i načini organizovanja i sprovođenja planiranih akcija. Ove poruke predstavljene su kao korpus delikti, odnosno ključni dokaz da je Pajtić imao značajnu ulogu u usmeravanju blokaderskih aktivnosti, uz instrukcije koje su njegovi saradnici trebalo dalje da prenesu i sprovedu u delo.

13. 10. 2026. u 11:31

Politika
Tenis
Fudbal
PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina

PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina