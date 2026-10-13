BLOKADERSKI PROFESOR NA NOVOJ S PRIZNAO PORAZ: Vučić ima magiju, ljudi ga vole

PROFESOR na Pravnom fakultetu i član Zeleno-levog fronta (ZLF) Svetislav Kostić, tokom gostovanja na tajkunskoj televiziji Nova S javno je priznao političku snagu Aleksandra Vučića, shvatio da gube predstojeće izbore, a potom prešao na najprizemnije vređanje starijih sugrađana!

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Ovaj blokaderski funkcioner i profesor najpre je srušio sve iluzije sopstvenih pristalica priznanjem da je narod neraskidivo uz Aleksandra Vučića:

- Za jedan deo tih birača to je potpuno svejedno, oni će za Vučića glasati šta god da se desi jer tu se radi o jednoj magiji koju on jeste definitivno uspeo da postigne - rekao je Kostić, svestan da opozicija nema nikakve šanse.

Međutim, pravi skandal nastao je kada je Kostić pokazao stravičan ejdžizam i otvorenu mržnju prema starijim osobama i penzionerima!

On se obrušio na bivšeg predsednika Srbije Tomislava Nikolića, tvrdeći da je "star i umoran čovek koji ne može da iznese kampanju", na šta ga je čak i zgranuta voditeljka opomenula da daje neprimerene izjave.

(24sedam)