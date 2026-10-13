Evo gde možete gledati TV prenos meča Partizan - Panatinaikos!

Spektakl u Beogradskoj areni počinje u 20.30.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Partizana dočekuju Panatinaikos u najzanimljivijem meču petog kola Evrolige.

Crno-beli u duel protiv sedmostrukog osvajača najelitnijeg evropskog takmičenja ulaze silno motivisani, ali posle poraza u Madridu od Reala.

Bio je to prvi neuspeh za četu Đoana Penjaroje, nakon tri uzastopna trijumfa, pa su trenutno na skoru od tri pobede i jednog neuspeha.

S druge strane, tim Željka Obradovića niže uspehe, kako na domaćoj tako i na evropskoj sceni. PAO je upisao sve četiri pobede, bez izgubljenog susreta i sa skorom 4-0 zauzimaju lidersku poziciju.

Najtrofejniji strateg Evrolige se večeras vraća pred "grobare" i igraće protiv Partizana, koga je doskora vodio sa trenerske klupe, ali se usled serije loših rezultata na evropskoj sceni, neslavno razišao podnošenjem neopozove ostavke.

Utakmicu koja se igra u Beogradskoj areni od 20.30 časova možete da pratite u tekstualnom prenosu na našem portalu, ali i na TV Arena Sport Premium 2.

Međutim, budući da Crvena zvezda gostuje Asvelu od 20.00, po završetku tog meča na Arena Sport Premium 1, prenos Partizana biće uključen na taj program.

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